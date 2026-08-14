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Ribadesella recupera el Festival internacional folclórico de la villa, tras varios años sin celebrarse

En esta nueva edición del evento estarán representados Colombia, Indonesia, Botsuana y Armenia

Danza balinesa.

Danza balinesa. / Chris Woodrich

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

El folclore internacional volverá a llenar las calles de Ribadesella. Será el próximo martes 18, con motivo de la recuperación del Festival Internacional Folclórico de la Villa de Ribadesella, que llevaba varios años sin celebrarse.

El Ayuntamiento de Ribadesella recupera así un evento que mostrará una parte importante de la cultura de otros países a través de la música y el folclore tradicional. En esta nueva edición del festival estarán representados Colombia, Indonesia, Botsuana y Armenia.

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El prólogo de los actos será a las 12.30 horas, con un pasacalles por la villa, y a las 18.00 horas comenzará el Festival Folclórico Internacional en la Plaza Nueva.

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