El RIDEA y la Fundación del Museo del Oriente de Asturias presentan la publicación "Árboles singulares de Asturias"

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y la Fundación del Museo del Oriente de Asturias (MOA) han presentado este jueves la publicación "Árboles singulares de Asturias", que recoge las ponencias del ciclo de conferencias homónimo, coordinado por Tomás Emilio Díaz y fruto de la colaboración de ambas instituciones iniciada en este curso 2025-26. Una colaboración que toma como punto de partida el 120.º aniversario del aguacate plantado en la finca Llacín, en Porrúa (Llanes), un ejemplar que los expertos consideran el más antiguo de Europa y el de mayor altura conocido.

La presentación de la publicación "Árboles singulares de Asturias", que se desarrolló en la finca Llacín, ha corrido a cargo de los directores del RIDEA, Ramón Rodríguez Álvarez, y del MOA, José Luis Villaverde Amieva. Además, el acto ha incluido una conferencia a cargo de Luis Carlón Ruiz-Tilve, conservador del Jardín Botánico de Gijón, quien ha disertado sobre el viaje del aguacate de Porrúa desde América hasta el continente europeo.

El "arbolón de Porrúa"

La historia del denominado "arbolón de Porrúa" se remonta a 1906, cuando Ángel Sordo Pandal trajo unos brotes de México y los plantó en la finca Llacín. Desde entonces, su evolución ha quedado perfectamente documentada a través de cartas, notas de prensa e informaciones facilitadas por la familia Sordo Haces, que en 1993 donó al pueblo de Porrúa toda la huerta y las casas de la finca con fines culturales.

Ramón Rodriguez, director del RIDEA, e Isabel González, autora del dibujo conmemorativo del 120.º aniversario del aguacate. / LNE

El MOA, ubicado en ese enclave, asumió desde su fundación el cuidado del ejemplar, que en la actualidad alcanza los 20 metros de altura, supera los 8 metros de diámetro en su tronco y presenta una copa cuya circunferencia se aproxima a los 70 metros. No obstante, el aguacate centenario de Porrúa, a pesar de las numerosas intervenciones técnicas realizadas por especialistas y profesionales, presenta signos de deterioro: parece estar herido de cierta gravedad y su futuro genera incertidumbre.

Manzanos, texos y carbayos

El aguacate de Porrúa no ha podido ser incluido en los catálogos de árboles protegidos de Asturias al no tratarse de una especie autóctona. Esta circunstancia, lejos de restarle relevancia, motivó que los organizadores del ciclo de conferencias optaran por el término "singulares" para referirse a un conjunto de ejemplares que, por distintas razones, merecen una atención especial. Entre ellos se encuentra el manzano, cuya importancia económica y cultural en la región resulta indiscutible, así como los texos y carbayos, especies autóctonas que en Asturias han adquirido una carga simbólica y patrimonial de primer orden.

Producto identitario

El ciclo de conferencias se inauguró el pasado mes de septiembre, con una ponencia titulada "El manzano y su singularidad en Asturias", impartida por Luis Benito García Álvarez, profesor de historia contemporánea y director de la Cátedra Universitaria de la Sidra de Asturias en la Universidad de Oviedo. García Álvarez realizó un recorrido por la historia del manzano y la sidra en la región, con incursiones comparativas en otras zonas sidreras.

El aguacate de la finca Llacín, en Porrúa (Llanes). / Ramón Díaz

El profesor sostuvo que para determinar si un producto es identitario basta con observar cómo se refleja en la cultura: cómo hablan de él los literatos, cómo lo representan los pintores o cómo aparece a lo largo de la historia en el patrimonio. A través de textos, imágenes y otras manifestaciones culturales, demostró la presencia transversal del manzano y la manzana en numerosas expresiones artísticas.

La simbología del texu

La segunda sesión, celebrada el 14 de octubre en el salón de actos del RIDEA, corrió a cargo de Tomás Emilio Díaz, catedrático emérito de botánica en la Universidad de Oviedo y miembro de número del Instituto. Su conferencia, "El texu y texos singulares de Asturias", abordó desde la perspectiva botánica el Taxus baccata, un árbol de hoja perenne y crecimiento lento al que se atribuye una longevidad excepcional.

Portada del libro "Árboles singulares de Asturias". / LNE

Díaz mostró imágenes de los tejos declarados Monumento Natural en Asturias, como los de Santa Coloma (Allande), Bermiego (Quirós) o Santibáñez de la Fuente (Aller), y explicó la simbología que envuelve a esta especie, asociada tanto a la vida como a la muerte, lo que explica su presencia frecuente junto a iglesias, ermitas y cementerios. En Asturias, el texu goza de protección legal y no puede ser cortado sin permiso administrativo.

El arraigo de los carbayos

El 3 de noviembre, Eduardo Fernández Pascual, profesor del área de botánica en la Universidad de Oviedo, impartió la tercera conferencia, centrada en los carbayos y carbayones de Asturias. Repasó las características botánicas de los Quercus, una de las especies forestales más apreciadas por la calidad de su madera, y subrayó su arraigo cultural en el norte de España.

Ilustración sobre el ahguacate de Porrúa, obra de Isabel González. / LNE

En Galicia, las carballeiras son espacios de celebración festiva; el Árbol de Guernica es un roble; y en Asturias, además de ser el símbolo indiscutible de la ciudad de Oviedo, cuyos habitantes reciben el apodo de carbayones, esta especie cuenta con una abundante representación en el patrimonio monumental, como demuestra la presencia de hojas de roble en el arte románico. Su huella en la toponimia asturiana resulta igualmente significativa.

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Un árbol "raro"

La cuarta y última conferencia, "Bendita sea la rama: a propósito del aguacate centenario de Porrúa", tuvo lugar el 14 de noviembre en la sede del MOA y fue impartida por Luis Carlón Ruiz-Tilve, conservador del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Carlón realizó un amplio recorrido sobre esta especie de origen americano y su cultivo en España, que en realidad no se produjo hasta fechas avanzadas del siglo XX. El aguacate, señaló, fue durante mucho tiempo un árbol "raro" del que solo se conocían ejemplares sueltos en jardines y como especie exótica, lo que otorga al ejemplar de Porrúa un valor excepcional.