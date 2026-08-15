Las aldeanas de Meluerda, en Ribadesella, cantan el ramu por primera vez desde que hay memoria el día de la fiesta patronal
Las celebraciones continúan este domingo, con juegos infantiles, reparto del bollu, parrillada popular, verbena y fuegos artificiales en la medianoche
Este sábado fue un día importante en la localidad de Meluerda (Ribadesella). Por primera vez desde que alcanza la memoria se cantó el ramu el día de la fiesta patronal, Nuestra Señora de la Asunción o Virgen de la Velilla. Se compusieron para la ocasión unas coplas al estilo de las tradicionales de los ramos, combinando la copia literal, la creación original y la adaptación –al contexto de Meluerda y su fiesta– de coplas de otros ramos de la zona oriental de Asturias.
A diferencia del año pasado, cuando las aldeanas tocaron las panderetas y el tambor, este año cantaron el ramu a la salida, a la llegada a la capilla, al final de la misa y en la Lloseta, el prau de la fiesta, rodeando el ramo antes de su subasta. "Hubo mucha expectación y, pese a ser la primera vez, lo hicieron muy bien. Habían ensayado con mucha ilusión y se lo merecían", destacó la filóloga y antropóloga social y cultural Yolanda Cerra, presidenta de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico.
El día grande de las fiestas de La Velilla comenzó con la salida del ramu, tras la que se ofició la misa y hubo procesión, sesión vermú amenizada por gaiteros y subasta del ramu. Al cierre de esta edición comenzaba la verbena.
Las celebraciones continuarán este domingo, con juegos infantiles a partir de las 19:00 horas, reparto del bollu a los socios, parrillada popular con música de la bandina "Los Muiles", verbena con Disco Móvil "Vas Bailar" y el grupo "Kariné". En la medianoche habrá fuegos artificiales.
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