La asociación vecinal contraria a la planta de biogás proyectada en Arenas estudia convocar un cierre total del comercio durante el Certamen del queso de Cabrales

La Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales estudia convocar un cierre total del comercio durante la celebración del Certamen del queso, que se celebrará en Arenas el último domingo de este mes. La iniciativa se plantea como medida de protesta ante lo que considera "una falta de información, transparencia y participación" por parte de las administraciones en torno al proyecto de instalación de una planta de biogás en la localidad.

La movilización, de salir adelante, supondría un paso más en el malestar vecinal que enfrenta a una parte del municipio con el Ayuntamiento de Cabrales y el Gobierno del Principado de Asturias, a los que acusan de optar por "la imposición frente al diálogo". La asociación sostiene que el queso local, contra lo que afirman los dirigentes locales y regionales, así como los promotores de la planta de biogás y los responsables del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) "Cabrales", no corre riesgo por exigir responsabilidad ambiental, sino todo lo contrario.

Críticas al Consejo Regulador

Los integrantes del colectivo defienden que el futuro del queso depende de la protección del territorio que otorga identidad, calidad y prestigio al producto. "No entendemos que el Consejo Regulador apoye una medida que perjudica a todo un concejo", señalan. "El fin no justifica los medios, y un negocio privado no puede imponerse al territorio", añaden los asociados, que insisten en que la afirmación de que sin la planta de biogás el queso desaparecería "no se ajusta a la realidad", recordando que hay productores que gestionan sus residuos correctamente o que ni siquiera los generan.

Mento de la Llana, presidente de la Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrale / Ramón Díaz

El sector quesero de Cabrales, según subraya la asociación, no es homogéneo: "No todos los productores tienen las mismas necesidades, ni todos generan el mismo impacto ambiental. Hay ganaderos y queseros, dentro y fuera de la DOP, que llevan años demostrando que es posible elaborar un queso de máxima calidad sin comprometer el entorno ni a quienes viven en él", subrayan. Por ello, critican que el Consejo Regulador del queso local presente una única postura como si representara a todo el sector, y reclaman que su obligación debería ser "apoyar y poner en valor a quienes ya hacen las cosas bien, porque ese es el modelo que garantiza el futuro del queso de Cabrales y la conservación del territorio".

Datos económicos

Los datos económicos que maneja la asociación reflejan la dimensión actual del sector. Tomando como referencia un precio medio en origen de entre 12 y 14 euros por kilogramo –el importe aproximado que, según los cálculos del colectivo percibe el productor antes de márgenes de distribución–, la facturación anual del queso de Cabrales supera ya los 5 millones de euros. Con una producción estimada para 2025 de 390.744 kilogramos, la facturación podría situarse entre 4,69 y 5,47 millones de euros, dependiendo del precio final.

Infografía sobre el aspecto que tendría la planta de biogás de Arenas de Cabrales. / Agrolinera

El colectivo plantea una cuestión a su juicio importante: si el sector lleva años creciendo y generando estos ingresos, "lo lógico es haber planificado cómo gestionar los residuos". Y se pregunta qué han hecho durante este tiempo el Consejo Regulador y la Fundación Cabrales. "Si el problema lo tiene una parte del sector, lo sensato sería ayudar a esos productores concretos, con los propios recursos del sector, no cargar la solución sobre todo un pueblo", argumentan.

Ausencia de respuesta institucional

En cuanto a la empresa Agrolinera, promotora del proyecto "Pescandi Circular", que incluye la construcción de la planta de biogás, la asociación expresa serias dudas sobre su experiencia acreditada en la gestión de este tipo de instalaciones. Considera necesario aclarar qué trayectoria real posee, cuántas plantas ha gestionado, dónde están operativas sin incidencias y qué mecanismos de responsabilidad se contemplan ante posibles problemas, como los olores. Apunta que no bastan las declaraciones, ve "imprescindible aportar información verificable y garantías reales".

Manifestación contra la planta de biogás en Arenas de Cabrales. / Ramón Díaz

La asociación denuncia además la ausencia de respuesta institucional. Pese a los reiterados intentos de comunicación dirigidos al presidente del Principado, Adrián Barbón; la vicepresidenta, Gimena Llamedo; los consejeros Alejandro Calvo y Ovidio Zapico; y el director-conservador del parque nacional de los Picos de Europa, Rodrigo Suárez Robledano, "los vecinos de Cabrales no han recibido una respuesta que permita un diálogo real sobre un proyecto que condicionará el futuro del concejo". Consideran "especialmente grave" que quienes tienen la responsabilidad de escuchar y representar a la ciudadanía hayan optado "por el silencio".

Modelo cuestionado

El mensaje final de la asociación, que preside Mento de la Llana, es que no está en contra del queso de Cabrales. Lo que cuestiona es "un modelo que pretende que todo un pueblo asuma las consecuencias de un problema" que, a juicio de sus integrantes, "corresponde resolver a quienes lo generan".

Noticias relacionadas

"Defender Cabrales es defender el queso, pero también defender aquello que lo hace posible: sus montañas, su paisaje, su identidad y sus vecinos", concluyen, en una declaración que sitúa el conflicto no como una elección entre queso o convivencia, sino como la necesidad de garantizar "que el territorio que ha permitido que el cabrales sea reconocido en todo el mundo, siga existiendo dentro de cien años".