La Banda Gaites Llacín presenta en Llanes su último trabajo discográfico, "Resollu", ante un público entregado

La Banda Gaites Llacín obtuvo en la noche de este viernes un rotundo éxito en su actuación en Llanes con motivo de las fiestas de San Roque, que vivirán este domingo su día grande. El concierto, que comenzó con 45 minutos de retraso por un problema de sonido, se prolongó durante dos horas, en el transcurso de las cuales la banda interpretó los temas de su última disco, "Resollu", además de "Xideces", de su anterior trabajo, que lleva por título ese mismo nombre, y una versión de la "Danza peregrina", preparada en apenas dos semanas.

Dirigida por Vítor Carbajal y Nuria Tarodo, la Banda Gaites Llacín contó para con más de 60 personas en el escenario, entre los que figuraron integrantes de "Felpeyu" y de Xosé Antón Fernández, "Ambás", entre otros músicos, así como del Grupu Etnográficu l'Oriente-Llacín, recién llegado del Festival intercéltico de Lorient, donde representó con gran éxito a Asturias y que bailó varios de los temas que sonaron en la carpa instalada en el aparcamiento de El Sablón. La insistencia del público llevó a la banda a ofrecer un bis en el que sonaron por segunda vez en la noche dos temas: "Los fayeos de mayo" y "Resollu". El concierto finalizó a la una de la madrugada.

Tres trabajos discográficos

La Banda Gaites Llacín es una agrupación musical de gaitas con sede en Porrúa (Llanes, Asturias), nacida en 1998 en el seno de la Asociación Cultural y Etnográfica Llacín. A lo largo de sus más de 25 años de trayectoria, ha publicado tres trabajos discográficos —"Tornallás" (2002), "Xideces" (2008) y "Resollu" (2025)— y ha realizado giras internacionales por China, Estados Unidos y diversos países europeos.

Concierto de la Banda Gaites Llacín en Llanes. / Ramón Díaz

Los orígenes de la Banda Gaites Llacín se remontan a 1995, cuando nace la Escuela de Música Tradicional Llacín en Porrúa, dentro de la Escuela de Música de Llanes. Con los primeros alumnos de gaita y tambor de esta escuela, la banda comenzó a dar sus primeros pasos en el verano de 1998.

Mejor disco folk 2026

En 2015, la Banda Gaites Llacín fue galardonada con los XXIV Premios de Turismo "Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes". En 2026, el disco "Resollu" recibió el galardón a Mejor Disco Folk en los Premios AMAS de la música.

La Banda Gaites Llacín desarrollado una actividad internacional significativa. Cuatro ejemplos:

Festival Interceltique de Lorient ( Francia ): La banda ha participado en este festival de reconocido prestigio en la Bretaña francesa. En 2022, realizó una entrada en el Estadio Moustoir de Lorient , y el tema Lorient 2022 forma parte de su último disco.

( ): La banda ha participado en este festival de reconocido prestigio en la francesa. En 2022, realizó una entrada en el , y el tema forma parte de su último disco. Dublín ( Irlanda ): Participó en el festival de San Patricio en Dublín , donde alcanzó un éxito destacado al resultar vencedora del Campeonato de desfile de bandas y lograr el premio a la mejor banda de gaitas de su categoría.

( ): Participó en el festival de en , donde alcanzó un éxito destacado al resultar vencedora del y lograr el premio a la mejor banda de gaitas de su categoría. China (2015): Realizó una gira por China que la llevó a actuar en varios festivales internacionales en ciudades como Shanghái , Luoyang o Pekín , y en lugares como el palacio Huang Cheng Xiang Fu o la Gran Muralla .

(2015): Realizó una gira por que la llevó a actuar en varios festivales internacionales en ciudades como , o , y en lugares como el palacio o la . Nueva York y Estados Unidos (2017): La banda actuó en el New Jersey St. Patrick's Day Parade, en el Centro Orensano, en el Club España de Newark, en una noche celta en Harrison y en varios conciertos en Manhattan. En uno de estos conciertos, en el Kauffman Musical Center, compartió escenario con el gaitero gallego Carlos Núñez. Un vídeo de su actuación en Times Square interpretando el himno de Asturias alcanzó aproximadamente 850.000 visualizaciones en internet.

Público asistente al concierto de la Banda Gaites Llacín. / Ramón Díaz

Homenaje en el Ayuntamiento

A su regreso de Nueva York en marzo de 2017, el Ayuntamiento de Llanes, encabezado por el alcalde Enrique Riestra Rozas, rindió homenaje a la banda y le hizo entrega de una placa conmemorativa. El regidor declaró: "estamos orgullosos de que el 'Llacín' lleve el nombre de Llanes por todo el mundo".

"Resollu" es el tercer trabajo discográfico de la banda y se publicó 17 años después de "Xideces" (2008). Fue lanzado en junio de 2025 en CD y en vinilo —siendo la primera vez en décadas que se edita un disco de gaita asturiana en este formato—. Participaron 60 integrantes de la Banda Gaites Llacín y 20 colaboradores. Según declaraciones de Vítor Carbajal, el disco pone "un pie en la tradición y otro en la modernidad".

Incluye:

Sets de piezas del repertorio tradicional asturiano con arreglos de folk acústico

con arreglos de Melodías del Arco Atlántico

Composiciones con bajo, batería y vientos metales

Piezas con programaciones electrónicas

Versión del " Chan chan" cubano creado por Compay Segundo

cubano creado por Homenaje a Igor Medio y Carlos Redondo, fallecidos en 2006, con una reinterpretación de "Los fayeos de mayo" de "Felpeyu".

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Concierto de la Banda Gaites Llacín en Llanes. / Ramón Díaz

El Concierto de presentación de "Resollu" tuvo lugar el 4 de julio de 2025, en La Vega la Portiella (Llanes), financiado por el Ayuntamiento de Llanes. Subieron al escenario un centenar de músicos y danzantes. Entre los invitados se encontraban José Ángel Hevia, Xosé Antón "Ambas" e integrantes de "Felpeyu", "Baxel", "Corquiéu", "Tuenda" y el Grupu Etnográficu l'Oriente-Llacín.