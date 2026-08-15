Benia cumple con la tradición y honra a la Virgen de Castru

Benia cumplió este sábado con la tradición y celebró por todo lo alto el día grande de las fiestas de Nuestra Señora de Castru. Por la mañana hubo pasacalles a cargo de la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo"; misa solemne en la iglesia parroquial; procesión de retorno de la imagen de la Virgen a su capilla acompañada por aldeanas, porruanos y la banda de gaitas; ofrecimiento de los ramos en la capilla de Castru y sesión vermú a cargo del grupo "D-Rumba".

Por la tarde estaba prevista una sesión de bailes asturianos a cargo de los niños y jóvenes del pueblo, acompañados de gaita y tambor, y la subasta de los ramos. También se había anunciado la actuación de "Esencia Latina" (Asociación Cultural de Bailes de Salón), y una verbena en la plaza del Ayuntamiento, amenizada por "Discoteca Puzzle" y el dúo David Argos y Reme Muñoz.

Noticias relacionadas

Las celebraciones habían comenzado en la capital del concejo de Onís ya el viernes, con un torneo de fútbol, hinchables gratuitos para los niños, partido de fútbol entre "Viejas Glorias" y "Jóvenes Promesas", y una verbena amenizada por Dj Andrés.