Llanes: todo preparado para el día grande de San Roque, este domingo

La villa de Llanes ya lo tiene todo preparado para celebrar por todo lo alto el día grande de las fiestas de San Roque, este domingo. Los actos centrales serán por la mañana, con la misa solemne, la procesión, la ofrenda de los ramos, la Danza Peregrina y el festival folclórico en la plaza de Parres Sorino, al que vuelve este año la incomparable Danza de San Juan de Nueva, tras varios años de ausencia. También estará, como es habitual el sugerente Corri-corri de Arenas de Cabrales, aparte de los integrantes del bando local, que interpretarán los bailes habituales de la jornada, entre los que no faltarán el Trepeletré, el Xiringüelu de Naves y, como broche final, el Pericote.

Aldeanas en la procesión de San Roque en Llanes el año pasado. / Ramón Díaz

Programa del Día Grande

En las primeras horas de la mañana, una potente descarga de bombas reales anunciará el Día de San Roque.

A las 10,45 h., pasacalles a cargo de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, que animará las principales calles de Llanes al compás del pasodoble "España Cañí".

A las 11,30 h., En la basilica de Llanes, solemne función religiosa en honor de San Roque, en la que la Schola Cantorum parroquial interpretará la parte musical.

Finalizada la misa, saldrá la tradicional procesión, por el recorrido de costumbre hasta la plaza de Parres Sobrino, donde se realizará la ofrenda de los ramos a cargo de las jóvenes ataviadas con el traje de llanisca. A continuación, los peregrinos del bando interpretarán la antigua y tradicional Danza Peregrina ante la imagen de San Roque.

Tras acompañar al santo de regreso a su capilla, en la plaza de Parres Sobrino, comenzará el Festival Folclórico, a cargo de los jóvenes del bando, de la villa, de Pancar y de Cabrales, que interpretarán el Fandango de Pendueles, la Danza del Señor San Pedro, la Jota del Cuera, el Xiringüelu de Naves, el Trepeletré del valle de Ardisana y el Corri-corri de Cabrales, poniéndose el broche de oro con el Pericote de Llanes. Finalizado el festival se organizará una Danza Prima hasta la capilla de San Roque, formada las personas ataviadas con los trajes llaniscos, que pondrá fin a esta muestra folclórica y a las actividades matinales.

A las 18,00 h., pasacalles de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, a cuya finalización comenzará el Encuentro Regional de Gaiteros, con un desfile de bandas de gaitas de toda la región por las principales calles de la villa.

A las 21,00 h., Danza Prima, que recorrerá las calles de San Agustín, plazuela de San Roque y Mercaderes hasta la plaza de Parres Sobrino.

Finalizada la danza, todas las bandas de gaitas partirán desde la plaza de San Roque hacia la playa de El Sablón, donde tendrá lugar una descarga de fuegos artificiales y acuáticos, acompañada de la interpretación del "Himno de Asturias" a cargo de las bandas de gaitas.

A las 22,45 h., tercera verbena en el aparcamiento de El Sablón, a cargo de la orquesta "Dominó" y el grupo "La Última Legión".

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Las fiestas de San Roque continuarán en Llanes durante todo este mes de agosto.