San Roque vence a la lluvia: la imagen del santo de Montpelier ya está en la basílica de Llanes

La imagen de San Roque ya está en la basílica de Santa María del Conceyu de Llanes. Fue trasladada en procesión este sábado desde su capilla, y en la basílica se cerró el novenario en su honor. Este domingo, San Roque regresará de nuevo en procesión a su capilla tras la misa solemne, que comenzará a las 11:30 horas. La jornada sabatina incluyó también una verbena, la segunda de las fiestas organizadas por el bando sanrocudo, que comenzaba al cierre de esta edición en el aparcamiento de El Sablón. En esta ocasión, con la banda "Cuadriceps" y la discoteca Dj Cardeo.

El programa previsto para hoy por el bando es el siguiente:

Domingo 16. Día Grande

En las primeras horas de la mañana, una potente descarga de bombas reales anunciará el Día de San Roque.

A las 10,45 h., pasacalles a cargo de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, que animará las principales calles de Llanes al compás del pasodoble "España Cañí".

A las 11,30 h., en la basílica de Llanes, solemne función religiosa en honor de San Roque, en la que la "Schola Cantorum" parroquial interpretará la parte musical.

Finalizada la misa, saldrá la tradicional procesión, por el recorrido de costumbre hasta la plaza de Parres Sobrino, donde se realizará la ofrenda de los ramos a cargo de las jóvenes ataviadas con el traje de llanisca. A continuación, los peregrinos del bando interpretarán la antigua y tradicional Danza Peregrina ante la imagen de San Roque.

Tras acompañar al santo de regreso a su capilla, en la plaza de Parres Sobrino, comenzará el Festival Folclórico, a cargo de los jóvenes del bando, de la villa, de Pancar y de Cabrales, que interpretarán el Fandango de Pendueles, la Danza del Señor San Pedro, la Jota del Cuera, el Xiringüelu de Naves, el Trepeletré del valle de Ardisana y el Corri-corri de Cabrales, poniéndose el broche de oro con el Pericote de Llanes. Finalizado el festival se organizará una Danza Prima hasta la capilla de San Roque, formada las personas ataviadas con los trajes llaniscos, que pondrá fin a esta muestra folclórica.

A las 18,00 h., pasacalles de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, a cuya finalización comenzará el Encuentro Regional de Gaiteros, con un desfile de bandas de gaitas de toda la región por las principales calles de la villa.

A las 21,00 h., Danza Prima, que recorrerá las calles de San Agustín, plazuela de San Roque y Mercaderes hasta la plaza de Parres Sobrino.

Finalizada la danza, todas las bandas de gaitas partirán desde la plaza de San Roque hacia la playa de El Sablón, donde tendrá lugar una descarga de fuegos artificiales y acuáticos, acompañada de la interpretación del "Himno de Asturias" a cargo de las bandas de gaitas.

A las 22,45 h., tercera verbena en el aparcamiento de El Sablón, a cargo de la orquesta "Dominó" y el grupo "La Última Legión".

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Las celebraciones continuarán durante todo este mes de agosto.