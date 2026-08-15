El santuario de Covadonga iniciará el domingo 30 su novenario bajo el lema "Bienaventurada María"

El santuario de Covadonga se prepara para acoger un año más su novenario en honor a Nuestra Señora de Covadonga, que en esta edición de 2026 se desarrollará bajo el lema "Bienaventurada María". Los actos comenzarán el domingo 30 y se prolongarán hasta el 7 de septiembre, víspera de la festividad de la Santina.

La programación del novenario, presentada por el Arzobispado de Oviedo contempla nueve jornadas de reflexión en torno a las virtudes y advocaciones de la Virgen María. Cada sesión, que se celebrará en la basílica del santuario cangués a las seis de la tarde, contará con un ponente distinto que abordará una faceta concreta de la figura mariana. El hilo conductor del ciclo lo establece el lema elegido para esta edición, que toma como referencia el pasaje evangélico de las bienaventuranzas.

Demetrio Fernández González, obispo emérito de Córdoba, será el encargado de abrir el novenario el 30 de agosto con la meditación titulada "María, señora de las bienaventuranzas". Al día siguiente, David Cuenca Manteca, arcipreste de Avilés, desarrollará la ponencia "María, humilde sierva del Señor". El ciclo proseguirá el 1 de septiembre con Jesús Domingo García Valle, arcipreste de Villaviciosa, quien disertará sobre "María, madre del consuelo".

Primera jornada de la novena a la Santina en Covadonga el año pasado. / J. M. Carbajal

La primera semana de septiembre continuará con Manuel Viego Tomás, delegado episcopal de Pastoral Juvenil, que el día 2 hablará de "María, madre de la ternura". Jaime Sanz Santacruz, delegado episcopal de Pastoral Universitaria, tomará el relevo el 3 de septiembre con la ponencia "María, reina de la justicia". El 4 de septiembre, Manuel Alonso Martín, delegado episcopal de Catequesis, abordará "María, madre de la misericordia".

Ya en la recta final del novenario, el 5 de septiembre el Edgar Michel Perales Barboza, adscrito a la UP de San Antonio-San Melchor en Oviedo, ofrecerá la meditación "María, corazón inmaculado". Roberto Gutiérrez González, prior de los Carmelitas y presidente de CONFER Asturias, intervendrá el 6 de septiembre con "María, reina de la paz". El cierre del ciclo correrá a cargo de David Cueto Rodríguez, abad de Covadonga, quien el 7 de septiembre pronunciará la última de las meditaciones, titulada "María, fiel al pie de la cruz".

Procesión con la Santina

Todos los actos del novenario se desarrollarán en la basílica del santuario durante la celebración eucarística vespertina. Tras la misa, está previsto el rezo del santo rosario en procesión con la imagen de la Santina hasta la cueva, donde se entonarán la salve y el himno a la Virgen de Covadonga. El santuario habilitará la retransmisión diaria en directo a través de su canal de Youtube 24 horas, lo que permitirá el seguimiento de las celebraciones a quienes no puedan desplazarse hasta el enclave cangués.

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La jornada del 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Covadonga, contará con una eucaristía presidida por Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, a las doce del mediodía. La celebración será retransmitida para toda España en directo a través del canal Trece Televisión. En esta edición, los voluntarios del servicio de acogida del santuario serán los encargados de realizar la ofrenda a la Santina, un gesto que cada año recae en distintos colectivos vinculados a la vida del santuario.