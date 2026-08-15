Viaje al pasado en Colunga: la villa acoge la VI Feria de antigüedades, coleccionismo y juguetes todo este fin de semana

La plaza de abastos de Colunga se ha convertido este fin de semana en el escaparate de una sexta edición que ya se ha consolidado en el calendario estival del oriente asturiano. La VI Feria de antigüedades, coleccionismo y juguetes ha abierto sus puertas con objetos que van desde gramófonos hasta cámaras fotográficas antiguas, sellos, monedas, billetes y muebles de época, pasando por juguetes de otras décadas y piezas de coleccionismo que ya no se fabrican. El evento propone un recorrido de tres jornadas con horarios que se adaptan tanto a las visitas matinales como a las de última hora de la tarde.

El certamen arrancó este viernes y este sábado permanecerá abierto desde 11:00 hasta las 21:00 horas. El domingo 16, última jornada, cerrará sus puertas a las 20:00 horas, manteniendo el mismo horario de mañana. La entrada es gratuita, y la venta, directa al público, lo que permite a los asistentes adquirir las piezas que capten su atención sin intermediarios. La organización ha diseñado una propuesta que, según describen los responsables, busca atraer tanto a coleccionistas experimentados como a quienes simplemente disfrutan del placer de rebuscar entre objetos con historia.

Ecosistema de actividades

La feria no se concibe, sin embargo, como un plan aislado. Quienes se acerquen a Colunga esos días encontrarán en la localidad un ecosistema de actividades que permite alargar la estancia más allá de la visita a los puestos. A pocos minutos del centro, la playa de La Griega ofrece la posibilidad de buscar icnitas, las huellas de dinosaurio que jalonan la costa asturiana, y el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) completa la oferta cultural con su colección paleontológica.

Aspecto de la feria colunguesa, este sábado. / LNE

Uno de los atractivos complementarios que rodean a la cita ferial es la oferta gastronómica del pueblo, cuyos restaurantes ofrecen elaboraciones como cachopo, fabada, pote asturiano o pixín en cazuela, junto con croquetas caseras y postres como arroz con leche o tarta de queso.

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Gastronomía y patrimonio

La combinación de feria, gastronomía y patrimonio convierte a Colunga en un destino que permite organizar una jornada completa: la mañana dedicada a los puestos de antigüedades, la sobremesa en alguno de los establecimientos de la capital del concejo y la tarde para explorar los alrededores, desde las calles empinadas de Llastres hasta el mirador de El Fitu, con sus vistas al mar Cantábrico y a la Cordillera.