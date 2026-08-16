Avanzan con lentitud las obras de la depuradora de Mestas de Con, en Cangas de Onís

"Los trabajos continúan, aunque no todo lo rápido que nos gustaría. Así se lo hemos trasladado al Principado de Asturias, insistiendo en la importancia de seguir avanzando y agilizar todo lo posible las obras", comentó el alcalde de Cangas de Onís José Manuel González Castro sobre las obras de la depuradora de Mestas de Con.

Queremos agradecer especialmente a todos los vecinos y vecinas su buena disposición, comprensión y paciencia durante todo este tiempo. Esperamos que muy pronto la depuradora sea una realidad y que podamos dar por finalizada esta importante actuación para Mestas de Con", abundó el regidor popular cangués.