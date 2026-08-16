Avanzan con lentitud las obras de la depuradora de Mestas de Con, en Cangas de Onís
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"Los trabajos continúan, aunque no todo lo rápido que nos gustaría. Así se lo hemos trasladado al Principado de Asturias, insistiendo en la importancia de seguir avanzando y agilizar todo lo posible las obras", comentó el alcalde de Cangas de Onís José Manuel González Castro sobre las obras de la depuradora de Mestas de Con.
Queremos agradecer especialmente a todos los vecinos y vecinas su buena disposición, comprensión y paciencia durante todo este tiempo. Esperamos que muy pronto la depuradora sea una realidad y que podamos dar por finalizada esta importante actuación para Mestas de Con", abundó el regidor popular cangués.
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