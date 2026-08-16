Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Un hombre resulta herido en Ponga tras caer a la orilla del río por un desnivel de unos cinco metros

Fueron unos vecinos quienes lo localizaron horas después de la caída y avisaron al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, que se ocupó de su rescate

Los bomberos, en el helicóptero de rescate.

Los bomberos, en el helicóptero de rescate. / SEPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Julio Vivas

Julio Vivas

Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), del parque de Cangas de Onís, y el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado han rescatado a un varón que ha resultado herido tras sufrir una caída por la noche en la orilla del río en Vibuli, en Ponga. El afectado ha sido evacuado por el equipo de rescate, en la aeronave medicalizada, al Hospital de Arriondas.

 El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:08 horas. En la llamada se indicó que el afectado estaba caído en una mata, a la orilla del río, a diez metros de la carretera y en un desnivel de entre 4 y 5 metros. De inmediato se informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que activó una ambulancia de soporte vital básico y se movilizó a los citados efectivos de bomberos.

El equipo de rescate, junto al herido.

El equipo de rescate, junto al herido. / SEPA

Una vez en la zona, los bomberos montaron un polipasto, un sistema de cuerdas, con uno de los vehículos de bomberos para, con la camilla nido, sacar al afectado de donde se encontraba, ya que había un desnivel de varios metros. Tras izarlo hasta la carretera, el varón accidentado fue atendido y estabilizado por la médica-rescatadora. El arbolado de la zona, obligó a ejecutar sendas operaciones de grúa para dejar a la médica y un bombero rescatador a unos 300 metros del lugar del accidente. Ante la necesidad de trasladar al afectado a una zona en la que se pudiera ejecutar su izado a la aeronave, se optó por utilizar un vehículo de bomberos para su traslado, junto a la médica, hasta la localidad de Vibuli. Una vez a bordo se le trasladó al Hospital de Arriondas.

El afectado al parecer había sufrido la caída durante la noche y fueron unos vecinos quienes lo localizaron en la zona del puente Carmina a un kilómetro antes de Les Mesties por la carretera municipal.

 El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 16:41 horas.

Noticias relacionadas

 La sala del 112 informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias
  2. Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
  3. Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
  4. Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
  5. Asturias se consolida entre los destinos turísticos mejor valorados de España: mejora su nota y solo tiene una región por encima
  6. Los Fuegos deslumbran a Gijón con su ritmo, colorido y su magia: 'La traca final ha sido impresionante
  7. Morante y Pablo Aguado reescriben la historia de El Bibio
  8. La tragedia en la montaña de Somiedo: el leonés de 75 años que falleció tras una caída hacía una ruta con su hija, yerno y nieto

Un hombre resulta herido en Ponga tras caer a la orilla del río por un desnivel de unos cinco metros

Un hombre resulta herido en Ponga tras caer a la orilla del río por un desnivel de unos cinco metros

Música en el Certamen de la huerta de Posada de Llanes

Quedamos en el kiosco

Cabañaquinta, para todas las edades: el Ayuntamiento de Aller invertirá 150.000 euros en un "parque intergeneracional"

Cabañaquinta, para todas las edades: el Ayuntamiento de Aller invertirá 150.000 euros en un "parque intergeneracional"

Los efectos de la sequía ya se notan en Siero: vecinos de La Figarona compran cubas de agua para abastecerse a 200 euros cada una: "Ya van quince"

Los efectos de la sequía ya se notan en Siero: vecinos de La Figarona compran cubas de agua para abastecerse a 200 euros cada una: "Ya van quince"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte

Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Burgos

Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Burgos

España se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia

España se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia
Tracking Pixel Contents