Un hombre resulta herido en Ponga tras caer a la orilla del río por un desnivel de unos cinco metros

Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), del parque de Cangas de Onís, y el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado han rescatado a un varón que ha resultado herido tras sufrir una caída por la noche en la orilla del río en Vibuli, en Ponga. El afectado ha sido evacuado por el equipo de rescate, en la aeronave medicalizada, al Hospital de Arriondas.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:08 horas. En la llamada se indicó que el afectado estaba caído en una mata, a la orilla del río, a diez metros de la carretera y en un desnivel de entre 4 y 5 metros. De inmediato se informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que activó una ambulancia de soporte vital básico y se movilizó a los citados efectivos de bomberos.

El equipo de rescate, junto al herido. / SEPA

Una vez en la zona, los bomberos montaron un polipasto, un sistema de cuerdas, con uno de los vehículos de bomberos para, con la camilla nido, sacar al afectado de donde se encontraba, ya que había un desnivel de varios metros. Tras izarlo hasta la carretera, el varón accidentado fue atendido y estabilizado por la médica-rescatadora. El arbolado de la zona, obligó a ejecutar sendas operaciones de grúa para dejar a la médica y un bombero rescatador a unos 300 metros del lugar del accidente. Ante la necesidad de trasladar al afectado a una zona en la que se pudiera ejecutar su izado a la aeronave, se optó por utilizar un vehículo de bomberos para su traslado, junto a la médica, hasta la localidad de Vibuli. Una vez a bordo se le trasladó al Hospital de Arriondas.

El afectado al parecer había sufrido la caída durante la noche y fueron unos vecinos quienes lo localizaron en la zona del puente Carmina a un kilómetro antes de Les Mesties por la carretera municipal.

El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 16:41 horas.

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La sala del 112 informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).