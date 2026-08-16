Cangas de Onís solicita 30.000 euros para nuevos equipamientos, contenedores soterrados y la ampliación del reciclaje en la zona rural

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha solicitado una subvención de 29.624,67 euros para financiar una nueva actuación destinada a mejorar los equipamientos municipales para la gestión de residuos. El proyecto, con un presupuesto total de 37.030,84 euros, contempla el suministro e instalación de tres contenedores semisoterrados y un cubrecontenedor con techo. "Esta actuación se suma a otras iniciativas que estamos desarrollando para seguir avanzando hacia un concejo más limpio, sostenible y comprometido con el reciclaje", ha señalado el equipo de gobierno, del PP.

Hace apenas unas semanas se inauguraba el nuevo punto limpio del concejo, una infraestructura ideada para facilitar a los vecinos la correcta gestión de sus residuos. Además, el nuevo proyecto de urbanización del Campu les Vares contempla también la instalación de contenedores soterrados, mejorando tanto la recogida de residuos como la integración de estos elementos en el entorno urbano. Al mismo tiempo, se sigue ampliando la dotación de cubos de reciclaje en la zona rural, acercando progresivamente la recogida selectiva a todos los vecinos del concejo.

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"Todas estas actuaciones forman parte de una misma línea de trabajo: mejorar los servicios, fomentar el reciclaje y cuidar Cangas de Onís, tanto en el núcleo urbano como en nuestros pueblos. Desde el Ayuntamiento continuaremos buscando y aprovechando líneas de financiación de otras administraciones que nos permitan seguir realizando inversiones y mejorando los servicios públicos. Paso a paso seguimos dotando a Cangas de Onís de mejores medios para reciclar y gestionar nuestros residuos, con actuaciones tanto en la ciudad como en la zona rural", ha indicado el equipo de gobierno.