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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Rescatan a dos jóvenes que salieron de ruta por la noche en la zona de El Fitu (Parres) y se desorientaron

Los varones, de 20 y 22 años, quedaron atrapados en una zona enriscada, con maleza, sin poder avanzar ni retroceder

Rescatan a dos jóvenes que salieron de ruta por la noche en la zona de El Fitu (Parres) y se desorientaron

Rescatan a dos jóvenes que salieron de ruta por la noche en la zona de El Fitu (Parres) y se desorientaron

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A. R.

Dos varones, de 20 y 22 años, fueron rescatados de madrugada después de desorientarse durante una ruta por la zona de El Fitu, en Parres. Los jóvenes habían salido a hacer una ruta a las 23 horas desde el aparcamiento de El Fitu, donde se encontraba la autocaravana en la que estaban con su madre. La última vez que esta pudo hablar con ellos fue a las 00.30 horas y, al no haber regresado y no tener contacto con ellos, dio aviso a los servicios de emergencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 2.42 horas. De inmediato se movilizó al Jefe de Zona del Oriente, a dos efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Cangas de Onís, a dos efectivos del Grupo de Rescate por tierra, a la unidad de drones y a la unidad canina. También se informó a la Guardia Civil, que activó al GREIM.

Una vez en la zona, el responsable del dispositivo de búsqueda, el Jefe de Bomberos de la Zona Oriente, estableció tres zonas de rastreo, ya que tampoco se sabía qué ruta habían decidido hacer los jóvenes. Desde el aparcamiento de El Fitu, el GREIM de la Guardia Civil inició la búsqueda hacia la Biescona; los integrantes del Grupo de Rescate fueron desde Casa Julia hacia la Biescona, y los bomberos del parque de Cangas de Onís rastrearon desde la Biescona hacia el pico Pienzu.

La niebla impidió trabajar a la unidad de drones, aunque permaneció a la espera en la zona.

A las 5.35 horas, el Jefe de Zona informó de que los efectivos del GREIM estaban oyendo a los dos jóvenes. No sabían dónde estaban, pero podían oírles. Una vez localizados, tanto el GREIM como los efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA optaron por esperar a que amaneciera para sacarlos con seguridad, ya que se encontraban en un lugar de difícil acceso.

Los dos varones estaban en una zona enriscada, con maleza, y no podían ni retroceder ni avanzar. Además, se habían quedado sin móvil. Los rescatadores les ayudaron a subir hasta la zona en la que había vehículos y los trasladaron a su autocaravana.

A las 9.13 horas, el Jefe de Zona del Oriente informó de que los dos varones ya se encontraban con su madre en la autocaravana.

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