El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda Santiago Abascal: "Vais a salir redondos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, y su mujer, Lidia Bedman, disfrutaron el pasado mes de julio de unas soñadas vacaciones en Asturias junto a sus tres hijos, Jimena, Santiago y el pequeño Hernán. La familia al completo se alojó en una casa alquilada en un pueblo de interior de tan solo 200 habitantes, ubicado muy cerca de Covadonga. Se trató de Benia de Onís. Durante dos semanas, Abascal visitó la costa, principalmente el concejo de Llanes, y se dejó perder por los Picos de Europa y el Real Sitio de Covadonga.

A través de sus redes sociales, Lidia Bedman ha compartido, en los últimos días, con sus seguidores una especie de guía con los mejores planes para conocer Asturias. Uno de ellos es bañarse en una poza, como hicieron ella y Abascal en sus vacaciones. "Las playas de Asturias son increíbles, pero a nosotros nos encanta buscar una poza, bañarnos y disfrutar de estos rincones tan especiales. Es uno de esos planes sencillos que disfrutamos muchísimo en familia", comentó.

Otro plan alternativo es visitar la quesería artesanal El Cabriteru, en Arenas de Cabrales, que elabora el famoso queso cabrales. "Tienen una fábrica de quesos artesanos en Cabrales y hacen visitas guiadas para conocer de cerca cómo elaboran el queso. A los niños les encanta ver todo el proceso", aseguró.

La familia Abascal Bedman también estuvo en otra quesería, en este caso de Gamonéu. Se trata de la quesería Enrique Remis, una de las pocas que elaboran en Asturias la especialidad del Gamonéu del Puerto, la más dura. Rubén y Sara, sus propietarios, son pastores en los Picos de Europa y durante 6-8 meses al año viven en una cabaña situada a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil. Son elaboradores del "mejor queso del mundo", que madura en una cueva situada bajo tierra. En concreto, a 37 peldaños debajo de los pies.

En una cueva a 15 metros de profundidad

"Lo más especial en Picos de Europa estaba, literalmente, bajo nuestros pies. Bajamos 15 metros en vertical hasta una cueva natural para descubrir cómo se madura el auténtico Gamonéu del Puerto. Y en ese momento entiendes por qué estos quesos no tienen precio. Los pastores cargan el Gamonéu en sus mochilas, avanzando entre peñas y montaña hasta llegar a estas cuevas escondidas, y después descienden por una escalera vertical para entrar en ellas… Es una de esas experiencias que no se olvidan", contó Lidia Bedman.

"Aquí no hay atajos ni grandes instalaciones. Hay montaña, tradición y el esfuerzo de Rubén y Sara, dos pastores que parecen sacados de un cuento, como Pedro y Heidi, y una forma de hacer las cosas que se ha mantenido generación tras generación", añade.

Y para comer...

Para comer en los Picos de Europa, la mujer de Abascal recomienda un chigre ubicado en pleno corazón de los lagos de Covadonga, con vistas a uno de ellos, La Ercina, en el paraje conocido como La Tiese. Se trata del bar María Rosa, un restaurante de comida típica asturiana que no tiene ni Instagram ni página web. Se conoce por el boca a boca. "Vais a salir redondos y con energía para hacer una buena caminata", garantiza Bedman. En este local hay fabada, tortos, cabritu, chorizo a la sidra arroz con leche... La comida de siempre que siempre triunfa en Asturias.