Herido un montañero de 62 años al caer en una canal de los Picos de Europa, a 1.600 metros de altitud
El varón, que sufre un traumatismo en un hombro y respiraba con dificultad, fue rescatado y trasladado al HUCA en el helicóptero medicalizado del SEPA
Un montañero de 62 años ha resultado herido a causa de una caída y ha tenido que ser rescatado en la canal de Jidiellu (Cabrales), a 1.600 metros de altitud, en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa. El hombre, de habla inglesa, respiraba con dificultad y ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.
La complicada operación ha sido protagonizada por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, traumatismo en miembro superior. Fue atendido en el lugar del accidente por la médica-rescatadora del equipo de bomberos y trasladado a la aeronave mediante una operación de grúa.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias había recibido el aviso a las 8.48 horas de este lunes. En la llamada indicaban que se habían encontrado con un montañero que había sufrido una caída y estaba herido en el hombro. La Sala 112 del SEPA activó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y pasó el aviso al SAMU. A las 10.49 horas el equipo informa que van a proceder a izar al herido a la aeronave mediante una operación de grúa junto a la médica-rescatadora. De inmediato, trasladaron al afectado al HUCA.
Finalizada el rescate y el traslado sanitario, el equipo regresó a su base en La Morgal a las 11.59 horas. El incidente, como marca el protocolo, se comunicó a los 112 de Cantabria y Castilla y León y a la Guardia Civil.
Es el tercer rescate de montaña en veinticuatro horas en el oriente de Asturias.
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