Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Herido un montañero de 62 años al caer en una canal de los Picos de Europa, a 1.600 metros de altitud

El varón, que sufre un traumatismo en un hombro y respiraba con dificultad, fue rescatado y trasladado al HUCA en el helicóptero medicalizado del SEPA

Así fue el complicado rescate de un montañero de 62 años que cayó cuando hacía una ruta en Cabrales

Así fue el complicado rescate de un montañero de 62 años que cayó cuando hacía una ruta en Cabrales

SEPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Díaz

Ramón Díaz

Arenas de Cabrales

Un montañero de 62 años ha resultado herido a causa de una caída y ha tenido que ser rescatado en la canal de Jidiellu (Cabrales), a 1.600 metros de altitud, en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa. El hombre, de habla inglesa, respiraba con dificultad y ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

La complicada operación ha sido protagonizada por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, traumatismo en miembro superior. Fue atendido en el lugar del accidente por la médica-rescatadora del equipo de bomberos y trasladado a la aeronave mediante una operación de grúa.

El rescate del montañero en Cabrales.

El rescate del montañero en Cabrales. / SEPA

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias había recibido el aviso a las 8.48 horas de este lunes. En la llamada indicaban que se habían encontrado con un montañero que había sufrido una caída y estaba herido en el hombro. La Sala 112 del SEPA activó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y pasó el aviso al SAMU. A las 10.49 horas el equipo informa que van a proceder a izar al herido a la aeronave mediante una operación de grúa junto a la médica-rescatadora. De inmediato, trasladaron al afectado al HUCA.

Finalizada el rescate y el traslado sanitario, el equipo regresó a su base en La Morgal a las 11.59 horas. El incidente, como marca el protocolo, se comunicó a los 112 de Cantabria y Castilla y León y a la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Es el tercer rescate de montaña en veinticuatro horas en el oriente de Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
  2. Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
  3. Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
  4. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  7. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros

Cadasa invertirá más de 400.000 euros para renovar una depuradora de Oviedo

Cadasa invertirá más de 400.000 euros para renovar una depuradora de Oviedo

Así fue el complicado rescate de un montañero de 62 años que cayó cuando hacía una ruta en Cabrales

Herido un montañero de 62 años al caer en una canal de los Picos de Europa, a 1.600 metros de altitud

Herido un montañero de 62 años al caer en una canal de los Picos de Europa, a 1.600 metros de altitud

744 denuncias y 8 detenciomes: la Guardia Civil hace balance del dispositivo de seguridad del Aquasella

Duro Felguera celebrará una junta en septiembre para aprobar un proyecto en México de 210 millones

Duro Felguera celebrará una junta en septiembre para aprobar un proyecto en México de 210 millones

A prisión tras apuñalar cuatro veces a su expareja en plena calle en Gijón

A prisión tras apuñalar cuatro veces a su expareja en plena calle en Gijón

Ocho minutos de trayecto para subir a esquiar, cinco para ir a ver el eclipse: el sector de la nieve pide al Principado que aclare a qué velocidad puede funcionar la telecabina de Pajares

Ocho minutos de trayecto para subir a esquiar, cinco para ir a ver el eclipse: el sector de la nieve pide al Principado que aclare a qué velocidad puede funcionar la telecabina de Pajares

El primer once de la era Larcamón: una formación esperada y varias sorpresas

El primer once de la era Larcamón: una formación esperada y varias sorpresas
Tracking Pixel Contents