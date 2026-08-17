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Llanes honra a su patrona, Nuestra Señora Santa María del Conceyu

Los empleados con más de 20 años en la Administración recibieron la medalla de plata del Ayuntamiento

Llanes honta a su patrona, Santa María del Conceyu

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Llanes honta a su patrona, Santa María del Conceyu / LNE

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

Llanes celebró el día de su patrona, Nuestra Señora Santa María del Conceyu. Hubo misa en la basílica, a la que siguió una procesión por las calles de la villa con la imagen de la Virgen y una recepción oficial en el Ayuntamiento, encabezada por el alcalde, Enrique Riestra Rozas, en la que, como reza la ordenanza de honores y distinciones, recibieron la medalla de plata del Ayuntamiento los empleados con más de 20 años en la Administración. No faltó la fotografía de familia del regidor con los empleados municipales presentes en el acto. Riestra destacó el "gran trabajo" de los trabajadores del Ayuntamiento.

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