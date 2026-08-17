Posada de Llanes, la alegría de la huerta: buenas ventas, pese a la lluvia que apareció en varios momentos de la jornada
Decenas de productores y comerciantes acuden a la cita agroalimentaria más importante del año en el concejo de Llanes
No les fue nada mal a la mayoría de los productores y comerciantes que ayer expusieron sus productos en Posada de Llanes, donde se celebró el XLI Certamen de la huerta, la XXIII Feria del campo, la XVI Feria de productos agroalimentarios del oriente de Asturias y el III Concurso de sidra natural casera. Y eso que la lluvia apareció en varios momentos en esta cita ineludible del verano en la comarca.
El encuentro constató que la presencia de productos hortofrutícolas va cada año a menos, y la sidra, el queso y otros productos alimentarios a más. Alfonso Gutiérrez, con huerto familiar de Turanzas (Turancias), lleva acudiendo 20 años a esta cita. Destacó que la cosecha de este año es "mala" por "las secas". Hay menos producción que otros años. Ofrecía pimientos, berenjenas, borraja, tomate, acelgas, patatas, calabaza, cebollas, frambuesas…. Y también lotería para Cabalgata de Reyes y el Carnaval de Posada, ya que es uno de los organizadores. Asimismo, hubo un puesto de la comisión de San Francisco de Lledías (Lledíes), con lotería y "llambionadas".
"Si no es el calor es el agua"
Andrés Suero, productor de Sotu Cangues, agotó existencias. Llevó al certamen 30 kilos de arándanos, 20 de fresa y un buen número de envases de mermelada de uno y otro. ¿Precios? Medio kilo de arándanos a 7 euros, la fresa a 5 y las mermeladas a 5 también. En cuanto a la producción registrada esta temporada, Suero destaca que nunca hay un año perfecto. "Si no es el calor es el agua, siempre falta algo en el campo. Este año, el calor "achicharro un poco la fruta".
Belén Bulnes llevó 50 kilos de queso de Gamonéu. "La gente está respondiendo y se está vendiendo", señalaba a primera hora de la tarde. Ha sido "un buen año" en lo que se refiere a producción de gamonéu del valle, asegura esta quesera de Onao, que vendía el queso a 35 euros el kilo el más tierno (maduración de cuatro meses) y a 40 euros el que empezó a madurar en torno al mes de enero.
Plantones de texu
El Ayuntamiento de Llanes regaló 60 plantones de texu, junto con un folleto en el que se relatan las principales características de la especie y su importancia para los asturianos. Pusieron la música "Los Indianos de la Maleta al Agua".
En cuanto a los premios, en el Concurso de huertos ganó Cristina Sierra, por delante de María del Carmen Gancedo y Francisco Cueto. Los tres primeros clasificados en faba verdina fueron, en este orden, María Luisa Ruenes, María del Carmen Gancedo y Mario Álvarez. En faba de la granja, Mercedes Costales, María Luisa Ruenes y María del Carmen Gancedo.
Más premios
En lote de hortalizas (calidad): María Dolores Álvarez, Lucía Braña y Carlos Manuel da Silva. Lote de hortalizas (presentación): Francisco Cueto, Alba Fernández y Mercedes Costales. Pequeños frutos: Lucía Braña y Andrés Suero.
Ganó el Concurso de sidra natural casera Héctor García, por delante de Domingo Goñi y Nerea Vázquez. El apartado de talla de madera fue para Luisa María Pérez, por delante de Rosa Abel Pajarón. Y el de artesanía popular, para Soledad García, por delante de Lijia Kapshai (Linda Prema) y María Victoria Aline.
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