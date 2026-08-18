El pizzero británico afincado en Ribadedeva que se lanzó a emprender a los 60 años y que recorre las fiestas de prao de Asturias con un "food truck": "Nunca es tarde para reinventarse"

Alexander Lee cumple 60 años en septiembre. Es una edad a la que muchas personas ya están pensando qué harán tras su jubilación o, incluso, la manera de adelantarla. Pero no es el caso de este británico afincado en Asturias. Todo lo contrario: Lee acaba de empezar un nuevo negocio, un "food truck" (camioneta de venta ambulante de comida) con el que recorre la región vendiendo las pizzas que él mismo elabora. Su caso no es único: el 8,2% de la población sénior asturiana (55-64 años) lideran empresas consolidadas, según un reciente informe elaborado por la Fundación Mapfre y el Centro de Investigación Ageingnomics.

Nacido en Malasia, hijo de un soldado británico, Lee ha trabajado en varios países (entre ellos, Reino Unido y Estados Unidos) como panadero, cocinero y organizador de eventos, entre otros oficios. Se casó con una cántabra con familiares en Asturias, y en 2007 el matrimonio se estableció en Noriega (Ribadedeva).

"Tenía claro que en la última etapa de mi vida quería emprender por mi cuenta. Uno nunca es demasiado mayor para reinventarse profesionalmente; obviamente hacerlo a esta edad también tiene sus riesgos, pero merece la pena", afirma Alexander Lee, que el pasado abril inició su negocio de "foodtruck" (llamado "El horno sobre ruedas) con el que este verano recorre las verbenas de la región. La iniciativa ha sido posible gracias a un préstamo de Microbank, entidad perteneciente a CaixaBank.

El citado informe revela que la población mayor de 55 años supera ya los 16,8 millones de personas en España (casi el 35 % del total) y que una de cada cinco personas activas es sénior. Aunque la tasa de nuevas iniciativas desciende con la edad, estos emprendedores destacan por su mayor capacidad de consolidación: el 7% de los "séniors" y el 11,7 % de los "preséniors" (50-54 años) dirigen empresas con más de tres años y medio de vida, y abandonan menos sus proyectos.

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La motivación principal es la necesidad de ganarse la vida ante la escasez de oportunidades laborales (más del 50% de los casos, y hasta el 57% entre los séniores), aunque muchos, como este británico instalado en Ribadedeva, también buscan marcar una diferencia y aprovechar la experiencia acumulada.