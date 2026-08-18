La colaboración vecinal y municipal agiliza la solución a un desprendimiento de cascotes de un edificio en Cangas de Onís
El alcalde, José Manuel González, destaca la rápida actuación conjunta con los propietarios para solucionar el problema y reabrir la vía pública.
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El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside el popular José Manuel González Castro, y la comunidad de propietarios de un edificio de la Avenida Castilla, también conocida como Carretera Cañu, "hemos trabajado de forma coordinada tras el desprendimiento de cascotes de su fachada", señaló el regidor sobre esa actuación llevada a cabo días atrás.
"Gracias a la colaboración y buena disposición de ambas partes, se ha podido actuar con agilidad y eficacia, con un objetivo común: solucionar el problema de la fachada y reabrir la vía pública con total seguridad. Un buen ejemplo de que, cuando Ayuntamiento y vecinos trabajan juntos, las soluciones llegan antes y mejor", dijo González Castro.
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