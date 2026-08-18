Cristina Pedroche recorre cientos de kilómetros para volver a comer en un restaurante asturiano perdido en el monte: "Tienen el mejor arroz con pitu"

Cristina Pedroche está de vacaciones en el Norte. Tras pasar unos días de playa y buena gastronomía en Cantabria, la presentadora y colaboradora de televisión se encuentra ahora en Galicia. Pero no sin antes volver a visitar su restaurante preferido en Asturias. La mujer del laureado chef Dabiz Muñoz recorrió varios cientos de kilómetros, desviándose de su ruta hacia tierras gallegas, con tal de saborear "el mejor arroz con pitu". El que sirve El Molín de Mingo, situado en Peruyes (Cangas de Onís), un pequeño pueblo perdido en el monte, en pleno parque de los Picos de Europa.

Pedroche y su marido ya estuvieron en este local, construido en un antiguo molino familiar, en 2021. Entonces, el propio Dabiz Muñoz quedó entusiasmado con su arroz con pitu, asegurando que "volvería de rodillas" a comerse de nuevo este plato, que calificó de "emocionante". En aquella ocasión la pareja, que tiene dos hijas, también probó la fabada y otros manjares de la región.

Esta vez, Cristina Pedroche parece que no acudió acompañada del chef. Al menos en las publicaciones en su cuenta de Instagram no aparece en ninguna fotografía. Eso no quitó que la presentadora de televisión disfrutara (se entiende que con compañía) de un enorme manjar. "No sabía lo necesitada que estaba de unas buenas fabes y del mejor arroz con pitu hasta que he vuelto", escribió en una publicación que acompañó de varias fotografías. En ellas aparece todo lo que degustó: el famoso arroz con pitu, croquetas, una ensalada de tomates de la huerta, tortos, carne y, cómo no, fabada. Para rematar y como postre, tarta de queso y arroz con leche.

A Pedroche, que ha convertido sus vacaciones en una especie de viaje gastronómico, se le ve también en varias fotografías en los exteriores de El Molín de Mingo. El restaurante, dirigido por Dulce Martínez, es de lo que más coqueto. Parece sacado de un cuento. Combina la esencia tradicional, con hórreo incluido, con una decoración exquisita. Además de los platos típicos asturianos, ofrece experiencias más sofisticadas a través de dos menús degustación que rondan los 50 euros.