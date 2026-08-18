Froilán, de juerga en Asturias: el sobrino de los Reyes estuvo en el Aquasella y en una discoteca de Llanes

Entre las más de 70.000 personas que botaron este año en el festival asturiano Aquasella, estuvo nada menos que Felipe Juan Froilán, el sobrino de los Reyes Felipe y Letizia, del que es bien conocida su afición a las juergas. Según publican las revistas "¡Hola!" y "Vanitatis", el hijo de Felipe de Marichalar y la Infanta Elena realizó una escapada con amigos a Asturias la pasada semana, coincidiendo con la celebración del festival techno más importante del norte de España.

Entre el jueves y el domingo, la finca El Merediz, ubicada en la orilla canguesa del río Sella, pero junto a la localidad de Arriondas, congregó a unas 70.000 personas, según cifras oficiales, llegadas de todos los puntos del país. Entre ellos, Froilán, que días atrás había estado de vacaciones en Mallorca y en Ibiza. El nieto del Rey emérito Juan Carlos acudió hasta el Principado con su amiga más especial en estos momentos: Clara. La guapísima joven ya le acompañó en su viaje por las Islas Baleares, por lo que podría tratarse de su nueva conquista en el amor.

De fiesta en Llanes

Al parecer y según relata "Vanitatis", Froilán, que se alojó en un hotel de Cangas de Onís, fue reconocido y fotografiado por los asistentes al Aquasella, algo que incomodó al mimebro de la Familia Real. No obstante, el sobrino de los Reyes no solo estuvo de fiesta en el Aquasella, sino también en la turística localidad Llanes. En lugar de disfrutar de sus paradisiacas playas, el hermano de Victoria Federica prefirió el ambiente nocturno de la discoteca Cambalache con DJs.

Por lo que publican las revistas "¡Hola!" y "Vanitatis", Froilán de Marichalar regresó a Madrid en la noche de este lunes en un vuelo procedente del Aeropuerto de Asturias. No lo hizo en la clase business, sino como un turista más. A su llegada a Barajas, se le vio la inconfundible pulsera de Aquasella aún puesta en la muñeca.

No es la primera que Froilán acude al festival techno de Asturias. Ya lo hizo el año pasado, alojándose en el mismo hotel de Cangas de Onís de esta vez. Está claro que al sobrino de los Reyes de España le va la marcha y la fiesta asturiana también.