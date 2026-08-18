Un hostelero de Cangas de Onís regalará al jugador del Sporting César Gelabert un chuletón por cada gol que marque esta temporada

El empresario hostelero Fredi García, propietario del restaurante-parrilla La Madreñería, localizado en la antigua Calzada de Ponga, en la ciudad de Cangas de Onís, obsequiará con un suculento chuletón al centrocampista rojiblanco César Gelabert, por cada gol que marque defendiendo los colores del Real Sporting de Gijón a lo largo de la actual temporada liguera 2026/27.

Jugadores y cuerpo técnico del Sporting delante de La Madreñería. / R. J. M. C.

En la anterior campaña el jugador sportinguista agraciado fue el delantero Jonathan Dubasin.