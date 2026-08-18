Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Un hostelero de Cangas de Onís regalará al jugador del Sporting César Gelabert un chuletón por cada gol que marque esta temporada

En la anterior campaña el jugador agraciado fue el delantero Dubasin

Gelabert –izquierda– y Fredi García.

Gelabert –izquierda– y Fredi García. / R. J. M. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El empresario hostelero Fredi García, propietario del restaurante-parrilla La Madreñería, localizado en la antigua Calzada de Ponga, en la ciudad de Cangas de Onís, obsequiará con un suculento chuletón al centrocampista rojiblanco César Gelabert, por cada gol que marque defendiendo los colores del Real Sporting de Gijón a lo largo de la actual temporada liguera 2026/27.

Jugadores y cuerpo técnico del Sporting delante de La Madreñería.

Jugadores y cuerpo técnico del Sporting delante de La Madreñería. / R. J. M. C.

En la anterior campaña el jugador sportinguista agraciado fue el delantero Jonathan Dubasin

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
  3. Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  5. Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
  6. Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
  7. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros

Un hostelero de Cangas de Onís regalará al jugador del Sporting César Gelabert un chuletón por cada gol que marque esta temporada

Un hostelero de Cangas de Onís regalará al jugador del Sporting César Gelabert un chuletón por cada gol que marque esta temporada

Los asturianos Miguel Llorens López y Diego Fernández Bedia al Mundial de maratón, a disputar en Argentina

Los asturianos Miguel Llorens López y Diego Fernández Bedia al Mundial de maratón, a disputar en Argentina

La colaboración vecinal y municipal agiliza la solución a un desprendimiento de cascotes de un edificio en Cangas de Onís

La colaboración vecinal y municipal agiliza la solución a un desprendimiento de cascotes de un edificio en Cangas de Onís

Ico Núñez, campeón de Asturias de bolo palma por decimotercera vez

Ico Núñez, campeón de Asturias de bolo palma por decimotercera vez: "Seguiré compitiendo mientras el cuerpo aguante"

Ico Núñez, campeón de Asturias de bolo palma por decimotercera vez: "Seguiré compitiendo mientras el cuerpo aguante"

Maxi Díez, el joven gozoniego de 11 años que captura la fauna asturiana a través de su cámara: "Empecé con tres años yendo con mi padre al monte en una mochila"

Maxi Díez, el joven gozoniego de 11 años que captura la fauna asturiana a través de su cámara: "Empecé con tres años yendo con mi padre al monte en una mochila"

El Palacio Valdés bate su récord histórico de abonos para la temporada de otoño

El Palacio Valdés bate su récord histórico de abonos para la temporada de otoño

Las navieras reservan escalas en el Puerto de Gijón para 61 cruceros con 125.000 turistas en 2027

Las navieras reservan escalas en el Puerto de Gijón para 61 cruceros con 125.000 turistas en 2027
Tracking Pixel Contents