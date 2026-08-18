Hospitalizado un motorista herido al ser arrollado por un turismo en la carretera Ribadesella-Llanes, a la altura de Celoriu: "Estamos totalmente desprotegidos"
Los vecinos de la zona en la que ocurrió el siniestro llevan años reclamando sin éxito medidas como un paso de peatones, aceras, señales de limitación de velocidad o badenes
Un hombre ha resultado herido este martes al ser arrollado por un turismo cuando circulaba en su motocicleta en la localidad de Celoriu (Llanes). El varón, que quedó tendido en el suelo malherido, recibió los primeros auxilios en el lugar del accidente y fue a continuación trasladado en una UVI móvil al Hospital del Oriente de Asturias (HOA), en Arriondas.
El accidente, cuyas causas investiga la Guardia Civil, ocurrió en un cruce de la carretera autonómica que une Ribadesella y Llanes (AS-379), en un cruce de caminos, que conduce a lugares como la escuela local, una urbanización, locales de hostelería… "No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hay un accidente en este cruce. Lo hemos denunciado muchas veces. Estamos totalmente desprotegidos", clamó una mujer que tiene su segunda residencia en las inmediaciones del cruce.
Malestar vecinal
El malestar vecinal se ha acentuado aún más, si cabe, desde que se ejecutó la obra que incluyó la construcción de tres rotondas en la AS-379 en Celoriu, ya que esa zona de la localidad ha quedado totalmente al margen de las mejoras. "No dejaron acera, no hay limitación de velocidad, no hay paso de peatones, no hay badenes (lomos de asalto)… Estamos cansados de esta situación", apuntó la mujer, que, como otros residentes, reclama un paso de peatones, que se limite la velocidad en esa zona y que se instalen lomos de asalto para que los vehículos se vean obligados a reducir la velocidad.
Los vecinos subrayan que en la zona en la que se registró el accidente hay niños, y que por ella pasan muchos peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Exigen una solución inmediata para evitar nuevos accidentes. El atropello obligó a intervenir a la Guardia Civil, Policía Local y servicios de Emergencias del SEPA, y generó largas caravanas durante un par de horas.
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