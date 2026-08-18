La Mancomunidad de Onís, Cangas y Amieva aprueba un presupuesto de 1.970.600 euros y destina el 60% a servicios sociales

La Mancomunidad de Cangas, Amieva y Onís aprobó en su última sesión plenaria un presupuesto de gastos de 1.970.600 euros, del cual el 40% se destina a personal y el resto a la ejecución de servicios como ayuda a domicilio, ayudas de emergencia y pobreza infantil, teleasistencia, comida a domicilio o al Centro Rural de Apoyo Diurno de Benia. El presupuesto es un 7,71% superior al de 2025.

Los ingresos ascienden a 1.970.600 euros, de los cuales el 90% proviene de la financiación del Gobierno del Principado de Asturias a través del Plan Concertado. La Mancomunidad también recepcionó una nueva furgoneta de Servicios Sociales, que se destinará a tareas de transporte de los diferentes servicios y actividades que se realizan en los tres concejos.

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La furgoneta ha sido financiada con cargo al Convenio de la Mancomunidad con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo para la ejecución del Proyecto de Movilidad Rural Sostenible en los concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís y que sirve además para financiar el transporte a actividades durante 2025 y 2026 y para la ejecución de un Plan de Movilidad que dé solución a los problemas de aparcamientos y movilidad que se registran en la actualidad en zonas muy concurridas como Covadonga, los Lagos o la Ruta del Dobra.