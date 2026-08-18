Ribadesella cierra el programa de fiestas de Santa Marina con cambios de ubicación y nuevas actividades

El ayuntamiento de Ribadesella ya ha cerrado el programa de fiestas de Santa Marina. Los actos incluyen actividades desde el jueves 20 y cambio de ubicación para parte de las celebraciones. El mercadillo Popo up Chic se ubicará en el paseo Princesa Letizia los días 20 y 21.

El sábado 22 en la Plaza Nueva, a las 17.00 horas, arrancará la fiesta del agua para el público infantil. La verbena se ubicará en el aparcamiento del Dover, con una macrodiscoteca a partir de las 23.30 horas.

El Consistorio ha tenido que reubicar los espacios para el desarrollo del programa festivo de Santa Marina ante la imposibilidad de utilizar el recinto del instituto Avelina Cerra, donde tradicionalmente se venía celebrando la fiesta en años anteriores.

Tras barajar varias opciones, la fiesta de la noche del sábado se celebrará en el aparcamiento del Dover, por petición vecinal, que se desalojará para ese día. La fiesta infantil del agua será en la Plaza Nueva y el mercadillo en el Paseo Princesa Leticia. Los niños que participen en la fiesta del sábado deben ir preparados para mojarse.

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El domingo 23, la misa solemne de Santa Marina se celebrará a las 12.00 horas en la iglesia de Santa María Magdalena, y a continuación saldrá la procesión hacia el puerto donde embarcará la imagen para iniciar la procesión marítima, acompañada por la Banda Gaitas de Ribadesella.