La DOP Gamonéu apoya construir la planta de biogás en Arenas de Cabrales: "Es estratégica para el futuro de la ganadería y de las pequeñas queserías rurales"

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Gamonéu ha manifestado su respaldo al proyecto "Pescandi Circular", que incluye la instalación de una planta de biogás en el concejo de Cabrales, al considerarla "estratégica para el futuro de la ganadería y de las pequeñas queserías rurales". La propuesta, que impulsa la empresa Agrolinera, cuenta también con el respaldo de la DOP Cabrales, el Ayuntamiento de este concejo y el Gobierno del Principado, pero es rechazada por buena parte de los vecinos, aglutinados en torno a la Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales.

El proyecto permitiría disponer de "soluciones próximas" a las explotaciones para el tratamiento de purines y suero lácteo y su transformación en energía, reduciendo el impacto ambiental de las actividades ganaderas y queseras. Todo ello supone "una necesidad" para garantizar el futuro de los sectores quesero y ganadero, según la presidenta de la DOP, Graciela Valle.

Dificultades de gestión

"Las denominaciones de origen Cabrales y Gamonéu compartimos territorio, tradición ganadera, métodos artesanales de elaboración y unas condiciones propias de la producción quesera en zonas de montaña. Conocemos, por tanto, las dificultades que supone gestionar adecuadamente los purines, el suero y otros subproductos derivados de estas actividades, especialmente cuando deben trasladarse a instalaciones alejadas, con el consiguiente coste económico y ambiental", señala la DOP.

Según Valle, para las explotaciones y queserías pequeñas ubicadas en un territorio de montaña caracterizado por la dispersión y unas comunicaciones complejas, afrontar individualmente estas necesidades supone "una dificultad añadida a una actividad que ya se desarrolla en condiciones especialmente exigentes". Así que contar con infraestructuras próximas capaces de dar una respuesta colectiva a esta realidad es "determinante para mantener su viabilidad y facilitar el relevo y la continuidad de la producción quesera artesanal".

Producción de energía

Una instalación como la planta de biogás contribuiría a "reducir desplazamientos", facilitaría "el cumplimiento de las obligaciones ambientales de ganaderías y queserías" y transformaría residuos y subproductos orgánicos en nuevos recursos, favoreciendo su valorización, la producción de energía renovable y el desarrollo de modelos de economía circular vinculados al propio territorio".

"La ganadería y la elaboración artesanal de queso constituyen actividades esenciales para conservar el paisaje, generar empleo, fijar población y mantener vivo el patrimonio cultural y alimentario de nuestros concejos", destaca la DOP Gamonéu. De tal manera que proteger estas actividades exige proporcionarles "herramientas e infraestructuras que les permitan adaptarse a las nuevas exigencias ambientales sin comprometer su viabilidad económica", añade.

Búsqueda de soluciones

En todo caso, la necesidad de buscar soluciones al problema de los residuos, según la DOP, debe ser "plenamente compatible con la protección del entorno y con el resto de la realidad económica, social y vecinal del territorio". Por ello, el apoyo de la DOP a la planta de biogás está "necesariamente ligado al cumplimiento riguroso de la normativa ambiental, sanitaria y urbanística, pero también a la existencia de las garantías técnicas, de funcionamiento y de mantenimiento necesarias para asegurar su correcta integración territorial a lo largo de toda su vida útil".

El consejo regulador de la DOP Gamonéu entiende que la planta debe ser una infraestructura capaz de "convivir adecuadamente con quienes viven y trabajan en el territorio", y que su diseño y gestión deben "prevenir y minimizar posibles impactos y garantizar su compatibilidad con la actividad turística, hostelera, comercial y empresarial, con la calidad ambiental y paisajística y, especialmente, con la vida cotidiana de los núcleos y vecinos de su entorno".

Máximas garantías

Graciela Valle sostiene que no existe "contradicción" entre "defender la continuidad de la ganadería y de las queserías artesanales" y, a la vez, "exigir las máximas garantías para la implantación y funcionamiento de las infraestructuras que necesitan. Ambas cuestiones forman parte de un mismo objetivo: mantener un medio rural vivo, productivo, habitable y sostenible", añaden.

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Gestionar los subproductos ganaderos y queseros constituye "un desafío" que debe afrontarse para garantizar el futuro de las producciones tradicionales de quesos de Cabrales y Gamonéu. "Hacerlo mediante soluciones próximas, técnicamente solventes y basadas en los principios de la economía circular representa una oportunidad para el conjunto del sector y puede convertirse en una referencia para otros territorios queseros asturianos que afrontan problemas similares", concluye la DOP.