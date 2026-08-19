Espadañas, ramu, gaitas y fandango en la fiesta de la Sacramental en Pendueles: "Es una tradición muy bonita"

La Sacramental volvió a desplegar este martes en Pendueles una de las estampas más reconocibles del verano llanisco: el ramu, las aldeanas, gaitas y panderetas, y una alfombra de espadañas tendida por las calles. La fiesta reunió a generaciones de vecinos y también a visitantes, en una jornada de sol que convirtió el trayecto entre el Palacio de la Condesa y la iglesia parroquial en un continuo desfile de trajes tradicionales, cámaras y canciones.

La comitiva partió del Palacio de la Condesa de Pendueles, donde numerosos integrantes de la familia Suárez-Guanes recibieron al Grupo de Gaitas Principado, a los cuatro mozos encargados del ramu y a las más de cincuenta aldeanas. Antonio Gonzalo, Diego Nuevo, Luis Rodríguez y Abel Cuesta recogieron la ofrenda, mientras las mujeres iniciaban sus cantos para pedir a la familia el permiso tradicional para conducirla hasta el templo.

La Sacramental de Pendueles / M. T. N.

"Es una tradición muy bonita. Venimos todos los años y cada año la gente colabora más", destacó Cristina Suárez-Guanes. A lo largo del itinerario, los vecinos y quienes pasan estos días en la localidad se detenían para retratar la escena. Una familia de Valladolid, que aguardaba desde las 11.00 horas, repetía la experiencia tras vivir la celebración el pasado verano: "Ya vinimos el año pasado y es impresionante".

La huella de los jóvenes

Bajo los pies de la comitiva se extendía la alfombra de espadañas, colocadas por los más jóvenes tras la hoguera de la víspera. El gesto, característico de Pendueles, enlaza el trabajo colectivo de la noche con la ceremonia de la mañana. Luis Rodríguez evocaba una costumbre que conserva desde niño: "Cuando era chaval, después de echar las espadañas, íbamos a bañarnos a la playa y luego nos vestíamos". Para el vecino, esta singularidad es una seña inequívoca del pueblo: "Solo se hace en Pendueles".

Tras la misa, la procesión emprendió el camino de vuelta con el pendón de Pendueles y el estandarte abriendo la marcha. El párroco, Ignacio Perela, portaba la Custodia, escoltada por el farol procesional. Gabriela Suárez-Guanes, Teresa Suárez-Guanes e Ignacio Cendán llevaron la cruz y los ciriales.

De altar en altar

La comitiva se detuvo primero ante el altar del palacio de la condesa y continuó después hasta el dispuesto en casa Telvina por Jesús Moreno. A sus 80 años, mantiene una tarea que interpreta como herencia y compromiso: "Tengo ochenta años y el altar ya lo hacían mis abuelos". Su ilusión, explicó, encuentra continuidad en la generación más joven de la familia: "Tengo siete nietos y se visten todos. Eso es el mayor orgullo que puedo tener".

El regreso al templo cerró la parte matinal de la fiesta. La iglesia, llena, asistió a la reverencia de las aldeanas, que alzaron sus cantos para pedir prosperidad y amparo para todos. Mayte Juste, responsable de coordinar al grupo de aldeanas y de los bailes que se celebraron por la tarde, subrayó la dimensión colectiva de una tradición sostenida en el tiempo: "Es muy bonito. Nos juntamos no menos de cincuenta aldeanas para bajar el ramu".

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Un ramu "muy celebrado".

La tarde dejó paso a los actos más populares, comenzando a las 20:00 con la subasta del ramu y los bailes regionales, a cargo del Grupo Folclórico del Valle de Pendueles. Juste puso el foco en el fandango de Pendueles, el baile autóctono que ocupó un lugar destacado en el programa. Tras los bailes, la fiesta continuó con la verbena, a cargo del Grupo da Silva y Disco Cardeo, que pusieron el broche musical al día grande de Pendueles, la cita en la que el pueblo vuelve a mirarse en sus costumbres.