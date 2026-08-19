Marta Villa Rodriguez (Piloña.Deporte) al Mundial de Orientación en Bicicleta de Montaña

La naveta Marta Villa Rodriguez (Piloña.Deporte) acaba de ser convocada por la Federación Española de Orientación (FEDO) para formar parte del combinado nacional español, en su respectiva categoría junior femenina, que defenderá los colores de España en Mora (Suecia), del 24 al 30 de agosto, en dos grandes citas internacionales de la orientación en bicicleta de montaña: dos Campeonatos Mundiales de Orientación en Bicicleta de Montaña (WMTBOC y JWMTBOC 2026). Organizados por la Federación Sueca de Orientación y el club IFK Mora, estos campeonatos constituyen además la tercera prueba de la Copa del Mundo CX80.

El IFK Mora es uno de los clubes deportivos más destacados de Suecia, tanto por sus resultados en competiciones internacionales como por su amplia experiencia en la organización de grandes eventos deportivos. Además, la edición de l actual ejercicio de 2026 contará con una importante participación internacional: 22 países estarán representados en el WMTBOC y 18 en el JWMTBOC, con un total de 133 y 76 orientadores respectivamente, compitiendo en las categorías oficiales. El programa se completará con tres jornadas de carreras Open, que ofrecerán recorridos exclusivos y diferentes de los correspondientes a las pruebas de campeonato, en las distancias larga, media y sprint.

Mora, un destino ligado al deporte y la naturaleza. Situada en la región de Dalarna, Mora es una ciudad idílica rodeada de espectaculares paisajes y con una arraigada tradición de actividades al aire libre. Su estrecha vinculación con el deporte la ha convertido en un destino de referencia para los amantes de la naturaleza y la competición. Es también la meta de la histórica Cykelvasan, una de las pruebas de bicicleta de montaña más grandes y populares de Suecia, lo que convierte a la localidad en un escenario especialmente emblemático para acoger los Campeonatos Mundiales de Orientación en Bicicleta de Montaña 2026.

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Al frente de la selección española de MTBO estarán los técnicos: Sonia Gómez y Francisco Varela. El equipo Élite masculino lo integran: Juan Sanz, Enrique Chousa, José Antonio Villar, Sergi Oliveras y Javier Muñoz; en tanto el Élite femenino lo componen: Alba Muñoz, Sofía Martínez, Elena Yllán y Nerea García. Por su parte, el junior masculino lo configuran: Joan Montes, Cayó Sempere y Mario López; y el junior femenino: Marta Villa Rodríguez y Noa Rodríguez Sobrado.