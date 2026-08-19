La "mejor playa de España" está en Asturias: nunca tiene olas, parece una piscina natural y es de arena blanca y aguas cristalinas

Ni en Menorca ni en Ibiza ni en Andalucía ni en Galicia... La mejor playa de España está en Asturias, en el concejo de los arenales paradisiacos: Llanes. La revista National Geographic coronó este año al municipio asturiano como el mejor destino de playa de España y otra publicación, Condé Nast Traveler, eligió a Poo como el mejor arenal del país. Es esta una playa mucho menos famosa que Gulpiyuri, Cuevas de Mar o Torimbia, pero de una enorme belleza.

Lo que hace única a Poo es que nunca tiene olas, por lo que, cuando sube la marea, se transforma en una enorme piscina natural. Está considerada, de hecho, como la playa más segura de España, convirtiéndola en un destino ideal para familias con niños pequeños. Además, está rodeada de verde, es de arena blanca y aguas cristalinas y tiene forma de embudo. No es una playa al uso, sino una cala superespecial.

La playa de Poo, en Llanes / David Bode

En pleamar, el mar Cantábrico entra por la canal que se ha ido formando con el paso de los siglos, convirtiendo la playa de Poo en una auténtica piscina natural de aguas tranquilas, cristalinas y de poca profundidad. El paisaje en esta playa da un giro de 180º en bajamar, cuando el agua se retira, dejando a su paso charcos perfectos para que los niños jueguen.

Rodeada de praderas y acantilados

Calificada como semi-natural, se encuentra en el interior de la ensenada que forma el arroyo Vallina, separada del mar abierto por un estrecho paso entre las rocas, por lo que está muy protegida del oleaje. Con unos 150 metros de longitud, el arenal está rodeado de verdes praderas y acantilados, presentando una estampa de película. Todas estas características hacen que visitar la playa de Poo pueda ser una gran opción de plan familiar, ya que el baño es muy seguro.

La Isla de Poo, junto a la playa de Poo / Turismo de Asturias

El acceso a la playa se puede realizar en coche, en tren o a pie, caminando unos 2 kilómetros desde Poo, en Llanes, que es el concejo asturiano con más playas, superando incluso a Menorca y a Ibiza con respecto a su extensión (Menorca con 119 en 200 kilómetros de línea costera e Ibiza con 53 en 210 kilómetros, mientras que Llanes tiene más de 40 en sus 54 kilómetros de costa).

Con todos los servicios

A todo lo anterior se suma que la playa de Poo cuenta con todos los servicios. Salvamento, duchas, papeleras... junto a una variada oferta hostelera como restaurantes a pie de playa y camping.

En los alrededores, se dispone de zonas de aparcamiento habilitadas de pago, pero las plazas suelen ser insuficientes por su alto nivel de ocupación. En temporada alta, este aparcamiento rodeado de praderas no tarda en llenarse, por lo que se recomienda llegar temprano.