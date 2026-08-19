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Onís mejora el aparcamiento de Güensucesu y el abastecimiento de agua de Bobia Arriba

Las intervenciones aseguran el abastecimiento de agua y amplían el servicio del pueblo con la ampliación del aparcamiento

Por la Izquierda, Melchor Esteban, José Manuel Abeledo y Olmo Ron en el aparcamiento de Güensucesu.

Por la Izquierda, Melchor Esteban, José Manuel Abeledo y Olmo Ron en el aparcamiento de Güensucesu. / M. T. N.

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María Terente Nicieza

Onís

Onís está a punto de culminar la segunda de las dos actuaciones impulsadas en la localidad de Bobia Arriba con ayuda del programa de Obras Cooperables del Principado, para ampliar el aparcamiento de Güensucesu y resolver un problema de abastecimiento de agua. El programa ha destinado 71.000 euros a estas actuaciones, solicitadas por el Ayuntamiento, que combinan una mejora de uso vecinal ya abierta con la sustitución de una red de agua cuya obra finalizará previsiblemente esta semana.

El director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, visitó este miércoles ambos espacios junto al alcalde, José Manuel Abeledo (PSOE), y al técnico del servicio de Obras Cooperables Melchor Esteban. La primera intervención, ya finalizada, consistió en ampliar la explanada de aparcamiento de Güensucesu, una actuación valorada en unos 23.000 euros y ejecutada tras la permuta de 435 metros cuadrados con una quesería de Demués.

Aparcamiento para la parroquia

La nueva superficie da servicio a los vecinos de la zona y ya fue utilizada durante las fiestas de la parroquia, celebradas el 5 de agosto. Abeledo destacó que el estacionamiento permitió disponer por primera vez de un espacio público para el festejo: "La gente está muy contenta porque es la primera vez que hicimos realmente la fiesta en un sitio público, como es este aparcamiento".

La nueva superficie da servicio a los vecinos de la zona. Valentina de Castresana, vecina de la localidad, valoró el resultado de una obra que facilitará los desplazamientos en fechas de mayor concurrencia: "Esta obra está muy bien. Ahora sí hay espacio para aparcar si hay entierros, misa o la celebración de la fiesta". La vecina reclamó, además, que se mantenga la atención a los núcleos rurales: "Hay que hacer más en estos pueblos que estamos más alejados".

Valentina de Castresana

Valentina de Castresana / M. T. N.

Más caudal en Bobia Arriba

La segunda actuación, presupuestada en 48.000 euros, afronta la renovación de un tramo de la traída de agua de Bobia Arriba. Los trabajos han sustituido 1.200 metros de tubería que abastecen al núcleo. La calcificación había reducido de forma considerable el diámetro de la tubería antigua ocasionando una disminución importante en el caudal. La previsión es que concluyan a finales de esta semana.

El alcalde situó el origen del problema hace unos dos meses y subrayó la presión existente sobre el servicio en verano: en la localidad hay residencia habitual, segundas viviendas, turismo y dos queserías que sufrían dificultades de suministro. "En poco más de un mes hemos dado solución a toda esta gente para que tengan agua todos los días", afirmó.

La rapidez en la gestión fue uno de los ejes de la visita. Abeledo aseguró que el expediente se tramitó en menos de un mes y que, poco más de dos meses después de detectarse la incidencia, la obra está prácticamente terminada. Ron recalcó que el abastecimiento y el saneamiento son servicios que se priorizan cuando aparece una necesidad urgente: "Agilizamos en la medida de lo posible".

Planificación municipal

El regidor defendió que el concejo trabaja con una planificación de intervenciones desde el inicio del mandato y agradeció el apoyo de Ron y de los técnicos Melchor Esteban y Alfonso Aguiar, para ejecutar obras "urgentes y necesarias". Ron puso a Onís como ejemplo de un ayuntamiento con las necesidades de la legislatura identificadas y destacó también el papel de la oficina comarcal en la redacción de proyectos.

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Abeledo sostuvo, además, que el concejo tiene ejecutado prácticamente el cien por cien de lo inicialmente previsto para el mandato. La visita deja ahora culminada la mejora de Güensucesu y a punto de terminar la intervención en la red de Bobia Arriba.

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