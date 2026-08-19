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El piraguista cangués Orlando Poo, segundo en el Memorial "Chema Martinez", en Alar del Rey (Palencia)

El podio de la prueba.

El podio de la prueba. / LNE

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El joven palista cangués Orlando Poo Cadenaba, que milita en las filas del Club Piragüismo El Sella de Ribadesella) se clasificó en segunda posición, en su respectiva categoría hombre alevín minikayak, en la XXIII Regata de Piragüismo Memorial "Chema Martínez", disputada el pasado domingo, en aguas de la Tablada del río Pisuerga, en Alar del Rey (Palencia).

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