El PSOE denuncia el "caótico funcionamiento" de la zona azul de Llanes: "Llevamos once años esperando un aparcamiento"
El portavoz socialista, Óscar Torre, afea a Vecinos por Llanes y el PP que obliguen a la Policía Local a asumir tareas ajenas a sus competencias y denuncia los incumplimientos sobre la zona verde para residentes
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes ha denunciado el "caótico funcionamiento" de la zona azul durante este verano y ha exigido explicaciones al Gobierno municipal por la gestión del servicio de la ORA, al tiempo que cuestiona que se esté obligando a la Policía Local a asumir tareas ajenas a las propias de este cuerpo.
El portavoz y secretario general de los socialistas llaniscos, Óscar Torre, considera que corresponde al equipo de gobierno, que integran Vecinos por Llanes (VxLl) y PP, organizar correctamente el servicio sin recurrir a los agentes municipales para desempeñar labores que no forman parte de sus funciones.
Una labor esencial
"No es de recibo que el Gobierno municipal pretenda solucionar los problemas de gestión de la ORA obligando a la Policía Local a realizar tareas que no le son propias. Los agentes tienen encomendada una labor esencial para la seguridad y el servicio público, y no pueden convertirse en la solución improvisada a la falta de planificación del equipo de gobierno", ha afirmado Torre.
A su juicio, "la responsabilidad de resolver esta situación es exclusivamente del Gobierno municipal, que fue quien anunció la nueva regulación de la ORA y quien presentó sus previsiones económicas". Torre ha recordado que el alcalde, Enrique Riestra (VxLl), llegó a cifrar en 450.000 euros la posible recaudación de la nueva ordenanza reguladora de la ORA y vinculó esos ingresos con la futura construcción de un aparcamiento.
"El cuento de la lechera"
"El Alcalde sacaba pecho de una futurible recaudación de casi medio millón de euros y ya hacía cuentas, como en el cuento de la lechera, para financiar con ella un aparcamiento. Pero antes debería gestionar adecuadamente un servicio tan básico como la zona azul y dejar de utilizar a la Policía Local para cubrir las carencias de organización del Ayuntamiento", ha señalado.
El PSOE ha traslado también las quejas que está recibiendo por parte de usuarios de la zona azul, especialmente tras la supresión de la media hora gratuita y de la gratuidad de los domingos. "Se han eliminado medidas que facilitaban el estacionamiento y, al mismo tiempo, el Gobierno municipal sigue demostrando una gestión improvisada de la ORA", ha denunciado Torre.
Zona verde para residentes
El portavoz socialista ha cuestionado igualmente que no se haya habilitado la zona verde para residentes, una medida que considera especialmente necesaria en un municipio con una elevada presión de aparcamiento durante los meses de verano. "Los trabajadores que vienen todos los días a Llanes tienen que buscarse la vida para poder aparcar. Se anunció una zona verde para residentes y se generaron expectativas, pero seguimos sin una solución. Una vez más, anuncios y promesas que no se cumplen", ha destacado.
El dirigente socialista ha vinculado esta situación con la falta de una solución estructural al problema del aparcamiento en la villa. "Llanes lleva once años esperando un aparcamiento. Son once años de gobiernos de Vecinos por Llanes y del PP en los que se han sucedido anuncios y promesas sin que se haya dado una respuesta a una necesidad evidente del concejo", ha concluido.
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