Ribadesella se llena de sones y bailes con el Festival de folclore internacional de la villa
El Ayuntamiento recupera el evento tras varios años de ausencia, mostrando la cultura de cuatro naciones: Colombia, Indonesia, Botsuana y Armenia
Las calles de la capital del concejo de Ribadesella se llenaron ayer de sones y múltiples colores con motivo del Festival de folclore internacional de la villa, que volvió a animar la localidad después de varios años sin celebrarse. El Ayuntamiento de Ribadesella recuperó así un evento que mostró durante la jornada una parte importante de la cultura de cuatro países, a través de la música y el folclore tradicional.
En esta nueva edición del festival, que fue seguida por numeroso público, estuvieron representados Colombia, Indonesia, Botsuana y Armenia. El prólogo de los actos fue a las 12.30 horas, con un pasacalles por la villa y una interpretación de varios bailes y danzas en la plaza de la Reina María Cristina. Por la tarde, a las 18.00 horas, comenzó el Festival Folclórico Internacional de la villa propiamente dicho, que se desarrolló en la Plaza Nueva.
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