El Sporting de Gijón homenajea a los vencedores del Descenso internacional del Sella

En los prolegómenos del partido inaugural de la temporada 2026/27, en la tarde de ayer, lunes, en el estadio de El Molinón que enfrentó al CE Sabadell CF y al Real Sporting de Gijón tuvo lugar un homenaje a los piraguistas riosellanos Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano, ambos confesos sportinguistas, merced a su triunfo en la octogésima octava edición del Descenso Internacional del Sella, desarrollada el pasado 8 de agosto.

En esa primera jornada de Laliga Hypermotion acudieron un total de 24.601 aficionados a El Molinón. Yáñez, por el Real Sporting, y Urri, por el CE Sabadell FC, ejercieron como capitanes. Hubo un minuto de silencio por el histórico entrenador rojiblanco José Manuel Díaz Novoa, extensible a las víctimas del terremoto de Colombia y a todos los abonados y aficionados sportinguistas fallecidos en la temporada 2025/26.

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Homenaje a los vencedores del Sella. / LNE

El encuentro finalizó con tablas en el marcador (0-0) y también acudió al mismo el presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, Juan Manuel Feliz Granda. El responsable de relaciones institucionales del Real Sporting de Gijón, Joaquín Alonso, obsequió a los flamantes campeones del Sella-2026, Walter y Bertín, con la camiseta del conjunto gijonés personalizada.