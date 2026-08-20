La reina Adosinda alza la voz en Llanes: "no le faltaron agallas y consiguió influir en el juego político del momento"

Carmen González Casal presentó este jueves en la Casa Municipal de Cultura de Llanes "Adosinda, más que reina", una novela breve con la que devuelve protagonismo a la esposa de Silo y tía de Alfonso II. La investigadora y divulgadora de la historia local Maiche Perela presentó el acto, que reunió a numeroso público alrededor de una figura esencial para entender los primeros compases del Reino de Asturias y, al mismo tiempo, poco conocida fuera de los círculos especializados.

La autora, periodista, editora y estudiosa de la historia asturiana, parte de una convicción: el relato de los orígenes del reino ha dejado en segundo término a las reinas. Explicó que poseemos una historia muy rica, de doscientos años de monarquía, aunque "un poco desconocido, incluso para los propios asturianos". Dentro de ese desconocimiento, "las reinas, ni te cuento", señaló durante la presentación.

Una pieza de poder

El libro nació después de "Los amores del rey Casto", su anterior novela centrada en Alfonso II. Fue entonces cuando González Casal se detuvo en la mujer que había descubierto tras el monarca y se propuso recuperar su memoria. "Ser mujer en el siglo VIII no era fácil. Sin embargo, parece, por los escasos datos que tenemos de su vida, que no le faltaron agallas y consiguió influir en el juego político del momento", sostiene la autora.

La obra propone una lectura que desplaza a Adosinda de la condición de mero vínculo dinástico. Casada con Silo, su posición, sostiene la escritora, fue decisiva para la llegada al trono de aquel terrateniente. Tras la muerte de Fruela I, también habría contribuido a preservar a su sobrino Alfonso, todavía niño y amenazado por las disputas de poder. "Ella quería que reinase, pero tenía muy pocos años, así que le lleva a Samos, a un monasterio que había fundado su padre en Galicia", explicó. Alfonso II acabaría reinando durante 51 años.

"Gracias a ella Silo es rey", resumió González Casal, que considera a la protagonista una agente política por derecho propio: "Todo eso gracias a que Adosinda se propuso que reinara. Fíjate si tenía poder". La autora enlazó así la recuperación de la reina con la necesidad de reparar una ausencia mayor: la de tantas mujeres relegadas a los márgenes de la memoria histórica, cuando no directamente silenciadas por la escasez de fuentes y por una mirada centrada en los reyes.

Un manuscrito que enlaza pasado y presente

La obra se presenta como unos apuntes biográficos novelados y de vocación divulgativa. Editada por Trabe y de unas 80 páginas, se construye mediante un recurso de ficción: la acción se abre en el siglo XX, durante una restauración de la iglesia de Santianes de Pravia. Un obrero encuentra un cofre entre unas piedras; dentro aparecen unos legajos que, tras ser estudiados, resultan ser el diario manuscrito de Adosinda.

Desde el convento al que se retiró tras enviudar, y al final de su vida, la reina reconstruye sus recuerdos familiares, su matrimonio y el itinerario de Alfonso II. El artificio permite a la autora imaginar una primera persona para quien dejó poca huella documental. "Quise escribir en forma de diario porque lo escribe ella; es decir, era una mujer que sabía escribir y leer. Eso también en esa época es importante. Adosinda no era una cualquiera", apuntó.

La escritora no oculta las limitaciones de esa reconstrucción. Sus principales referencias son las Crónicas Asturianas, redactadas durante el reinado de Alfonso III, y el estudio "Las reinas de la Monarquía Asturiana y su tiempo", de Álvaro Solano. González Casal advierte de que aquellas crónicas pudieron tener "un propósito más político que histórico", de modo que los hechos documentados aparecen en ocasiones entreverados con la leyenda. La ficción le permite ocupar, sin pretensión de certeza histórica, los espacios que dejan esos silencios.

Pedagogía y continuidad

La presentación llanisca sirvió asimismo para confirmar que "Adosinda, más que reina" abre una colección de libros breves sobre soberanas asturianas. "Su finalidad es más didáctica que novelística", afirmó la autora. La intención es llegar a lectores no especializados y "meterles el gusanillo de conocer nuestra historia".

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El próximo nombre será Gaudiosa, la esposa de Pelayo, un volumen que la autora espera publicar este otoño. Después podrían llegar Ermesinda, hija de Pelayo y esposa de Alfonso I; Munia, esposa de Fruela I y madre de Alfonso II, y Jimena, mujer de Alfonso III el Magno. La reina de Pravia abre así una recuperación que no pretende añadir una figura femenina al margen del relato, sino devolverla al centro de una historia de poder, sucesión y memoria. "Me gustaría seguir escribiendo sobre estas mujeres del Reino de Asturias, novelando al hilo de la historia, para que sus vidas se conozcan", afirma la autora.