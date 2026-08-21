Alerta en Ribadedeva por el paso a nivel donde un tren arrolló a una autocaravana: "Estamos preocupadísimos"

Alarma en Bustio, en Ribadedeva, tras el accidente en el que un tren de ancho métrico (antigua FEVE) arrolló ayer viernes a una autocaravana que cruzaba un paso a nivel, afortunadamente sin dejar heridos. Este cruce de carreteras genera una fuerte controversia vecinal y política, especialmente desde la instalación, hace unos meses, de un parking de caravanas en la zona, que atrae más tráfico. PSOE y PP acusan al gobierno municipal de falta de transparencia en las negociaciones que mantienen actualmente con ADIF para solventar este punto conflictivo. Mientras, el alcalde, Jorge Martínez (Juntos por Ribadedeva), califica estos ataques de oportunistas tras el siniestro.

En el tren viajaban 33 personas. Por suerte no hubo heridos y todos fueron trasladados por Renfe mediante un servicio alternativo de transporte por carretera hasta su destino. El paso a nivel donde se produjo el accidente no dispone de semáforos ni barreras, uno de los motivos por los que genera fuerte polémica en la zona, una de las que tienen más cruces de este tipo. De hecho, en el oriente se han registrado previamente numerosos siniestros similares.

El tren implicado en el accidente / Cedido a LNE

Las protestas de PP y PSOE

Tino Cantero, portavoz del PSOE en Ribadedeva , señala que existe “un convenio con ADIF desde hace más de cuatro años con una inversión de 5 millones de euros para retirar los pasos a nivel del concejo y construir pasos elevados en algunos de ellos”. Según el socialista, dicho convenio lo firmó la anterior administración (del PSOE) antes de que Jorge Martínez, de la formación independiente Juntos por Ribadedeva y alcalde desde 2023, "paralizase" el proceso. “Le hemos preguntado varias veces por qué no se ejecuta el proyecto y no hemos obtenido respuesta; estamos muy preocupados”, zanja.

El parking de caravanas, ubicado en la zona desde principios de año, también está dando de qué hablar. Este tiene tres formas de acceso: un largo túnel que no ocasiona problemas, el polémico paso a nivel donde tuvo lugar el incidente, y un paso inferior que cruza por debajo de las vías. Tanto PP como PSOE consideran que estos dos últimos no son adecuados para este tipo de vehículos. En el caso del paso a nivel porque, con motivo del parking, existe una “alta afluencia de autocaravanas” que transitan por un cruce “sin barreras ni semáforo”. Según cuenta Ignacio Garmendia, portavoz del PP: “El paso debía tener las medidas de seguridad correspondiente, con barreras y que se indique cuando pase el tren”.

Por otro lado, el portavoz también señala que el acceso que cruza por debajo de las vías tampoco es válido, ya que no admite vehículos de más de 2,2 metros de altura, cuando las caravanas suelen ser mayores. A pesar de existir señalización que advierte de dicha altitud máxima, Garmendia considera que esta es insuficiente porque el cartel es “muy pequeño” y no se ve bien. “Muchas tienen que dar marcha atrás varios metros para volver a salir a la carretera, lo cual también causa peligro”, relata.

La respuesta del alcalde

Ambas fuerzas políticas afirman haber planteado estos problemas en el último pleno municipal, sin haber recibido respuesta de Jorge Martínez, regidor de Ribadedeva. Este explica que tiene intención de contestar, pero que la ley contempla que tiene hasta el próximo pleno para hacerlo: “Lo hago así porque llegó un momento en que cuando intentaba hablar el Pleno se convertía en un gallinero, con interrupciones constantes”. El líder de Juntos por Ribadedeva considera que PSOE y PP están utilizando un incidente aislado para sacar rédito político, olvidando sus responsabilidades en la eliminación del paso a nivel.

El alcalde de Ribadedeva, Jorge Martínez / Cedido a LNE

“La adjudicación del proyecto por parte de ADIF fue hace un mes, es imposible materialmente haber realizado la obra a día de hoy”, relata el alcalde. A pesar de que exista un convenio con el gestor de la infraestructura ferroviaria desde hace más de cuatro años, Martínez explica que el proyecto se retrasó porque ADIF no tenía consignación presupuestaria: “En su momento me pidieron una prórroga, pero ahora se va a llevar a cabo; en septiembre nos reuniremos y entonces podré dar una fecha de cuándo empezarán y finalizarán las obras”.

Por otro lado, el alcalde acusa al PSOE de dificultar el proceso señalando que, cuando llegaron al acuerdo con ADIF en la anterior legislatura, no incluyeron en el presupuesto las expropiaciones de las tierras afectadas por las obras: “El PSOE se fue dejando tan solo 30.000 euros para eso, en lugar de meterlo en el convenio con ADIF para que corriese de su cuenta”. Martínez relata que el problema de las expropiaciones lo está solucionando en muchos casos con acuerdos verbales, concesiones voluntarias o permutas, pero que el Partido Socialista está bloqueando muchas de las negociaciones con los propietarios, “cohesionando a los vecinos por intereses políticos y no por intereses de la gente”.

Sobre el acceso al parking de caravanas que cruza por debajo de las vías, el regidor de Ribadedeva opina que la señalización existente en la actualidad es suficiente. Martínez explica que el Ayuntamiento no puede responsabilizarse de las “decisiones que toma un particular”, siendo los conductores los que deben “consultar por dónde van a entrar, mirando la señalización que hay antes”.