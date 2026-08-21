Buscan a una persona que lanzó gritos de auxilio en una zona de matorral de Loroñe, en Colunga.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda y rastreo para intentar localizar a una persona a la que varias personas escucharon pedir ayuda, en la noche de este jueves, en un bardial, a la entrada del pueblo de Loroñe, en el concejo de Colunga.

Hasta el lugar se ha movilizado un amplio dispositivo, integrado por efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Villaviciosa y Llanes, Unidad Canina, Unidad de Drones y un jefe de zona al frente del dispositivo. En Loroñe se instalará el camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA) del organismo autónomo.

Zona de matorral

La zona de búsqueda que han indicado los vecinos está pegada al río Espasa. Es una zona de matorral, por lo que se va a intentar desbrozar un acceso. En el lugar también están efectivos de la Guardia Civil y su unidad de drones.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.22 horas de este jueves. En la llamada indicaban que escuchaban voces pidiendo ayuda procedente de un bardial. Dos vecinos estaban mirando la zona.

Sin denuncias por desaparición

La Sala 112 del SEPA pasó el aviso a la Guardia Civil que desplazó una patrulla a la zona. Según trasladaron a las 2.55 horas al 112, tras revisar el lugar y entrevistarse con todos los vecinos constataron que no faltaba ninguna persona. Tampoco tenían ninguna denuncia de desaparición por lo que decidieron esperar a primera hora para retormar el rastreo.

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El mando de Bomberos al frente del dispositivo ha establecido dos grupos de trabajo para rastrear el lugar que por el momento se acota a la zona donde los vecinos escucharon la petición de auxilio. Tras volar los drones está previsto que se sume al dispositivo el Grupo de Rescate de bomberos con el helicóptero medicalizado.