Lo más "chic" del verano se vende en Ribadesella: "Somos una tradición en los veranos de la villa"

El paseo Princesa Letizia de Ribadesella, se convirtió este jueves en una sucesión de paradas, conversaciones y bolsas que comenzaban a llenarse. El cielo cubierto, poco propicio para la playa, empujó desde primera hora a vecinos y veraneantes hacia el Mercadillo "Pop Up Chic", que abre las fiestas de Santa Marina con 35 expositores y un estreno: su traslado a este tramo del paseo.

La nueva ubicación fue, precisamente, uno de los asuntos más repetidos entre quienes recorrían los puestos. Mientras la organizadora, Rocío Padura, explicaba las novedades, se sucedían los saludos y las felicitaciones por el cambio de ubicación. "Somos una tradición en los veranos de Ribadesella", resumía Padura, al frente de una cita que alcanza su duodécima edición. "Hemos ido creciendo a lo largo de los años. Comenzamos siendo 20 y ya casi doblamos esa cifra".

Una oferta que se amplía

La organización reúne propuestas de Asturias y de otros puntos de España, como Madrid y Valencia, con firmas de diseño propio y una oferta que va de la moda y los complementos a la ilustración y la joyería. Este año se han sumado las antigüedades y la decoración. "Es un mercadillo muy variado y con producto muy seleccionado", explicaba Padura.

María y Cristina Somohano, que veranean en Ribadesella "desde siempre", se acercaron expresamente al mercadillo porque lo conocen de ediciones anteriores. Entre los puestos, se detuvieron ante las joyas de cerámica fría y motivos marinos de Bico, el proyecto de las valencianas Alejandra Lozano e Isabel Muñoz, que participa por primera vez en la cita riosellana. "A la gente le llaman la atención las piezas porque es algo diferente", explicaba Muñoz mientras atendía a las visitantes.

También Cristina Gadella, diseñadora madrileña de joyas con elementos naturales, regresaba a un mercado que ya conocía. El tiempo ayudaba a convertir la propuesta en alternativa a la playa de Santa Marina: "Este año como no hace tanto sol, hay mucha gente", señalaba.

El plan de un día nublado

Para Eugenio García Conde y su familia, el mercadillo formaba parte del programa previsto. "Era el plan del día. Llevamos veraneando aquí 50 años", contaba mientras atravesaban los puestos. Natalia Pérez y Haxar Fahmy, en cambio, lo encontraron por casualidad en su primera visita a Ribadesella. Ante un expositor de antigüedades, examinaban anillos y encontraban una solución a la meteorología: "Como plan de lluvia, que no podemos ir al monte, es genial".

En las mesas de los puestos, la compra se mezclaba con el paseo y la curiosidad. José Vera y Pilar Tabales, de Madrid aprovechaban las vacaciones, mientras elegían láminas ilustradas en uno de los puestos. "Ya habíamos venido a Ribadesella otros años; a mí me encanta", afirmaba Pilar. Y ante las bolsas de cuadros vichy de Cristina Fradejas, una joven retenía a su madre con una frase inmediata: "Mira qué bonita para la playa".

Fradejas participa por tercera vez en la cita y confiaba en que el inicio confirmase su experiencia anterior: "Todos los años vendí mucho, la verdad, y este tiene buena pinta". Para Cristina Somohano, además, el traslado ha mejorado la vivencia del visitante: "En el otro sitio se hacía mogollón".

Primera señal de las fiestas

El nuevo espacio hizo del recorrido una prolongación natural del paseo y multiplicó las paradas de quienes pasaban por la zona. Algunos habían programado la visita; otros se incorporaban atraídos por una pieza, el color de un vestido mexicano o el gentío que empezaba a observarse desde lejos en el paseo. Todos coincidían, sin embargo, en el acierto de la ubicación.

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Con ese flujo de gente, los 35 puestos de Pop Up Chic estrenaron espacio y dieron el pistoletazo de salida a las fiestas de Santa Marina. El mercado permanecerá abierto este jueves y el viernes de 11:00 a 21:00, antes de que el programa festivo continúe durante el fin de semana.