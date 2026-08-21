El sector quesero asturiano apoya a la DOP Cabrales ante el desafío de gestionar los residuos: "La actividad tiene que ser viable"

Las denominaciones de origen protegidas (DOP) Casin y Afuega’l Pitu han mostrado su apoyo a la del queso Cabrales ante el reto que supone la gestión de purines, sueros y otros subproductos ganaderos y queseros. Se suman así al respaldo público de la DOP Queso Gamonéu, configurando un frente común en defensa de soluciones viables y sostenibles para el sector, como el proyecto "Pescandi Circular", que propone un sistema de recogida digitalizada, trazable y controlada para valorizar los subproductos queseros y ganaderos en origen. Y que incluye en su última fase la construcción de una planta de biogás, que generaría energía a partir de los purines y los sueros no aprovechables para otros fines.

Las DOP subrayan que de cada pieza de queso hay "ganaderías, queserías, familias, puestos de trabajo y una actividad económica que permite que muchas personas puedan seguir viviendo y desarrollando su proyecto de vida en el medio rural". La gestión de residuos es "una gran preocupación", pues condiciona los costes y la viabilidad de las pequeñas queserías.

"Una solución viable y sostenible"

Las queserías artesanales han logrado convertir "una tradición" en actividad profesional capaz de generar de riqueza y empleo en zonas donde la despoblación es ya una realidad". "Pero esa actividad tiene que ser viable. Las pequeñas explotaciones y queserías no pueden sostenerse si tienen que asumir unos costes que terminan superando, en ocasiones, su capacidad económica".

Queso Casín. / B. B.

Por todo ello, muestran su respaldo a la DOP Cabrales en la defensa de "una solución viable y sostenible para la gestión de los residuos del sector y comparten su exigencia de que cualquier infraestructura que se desarrolle en Arenas lo haga cumpliendo con todas las garantías administrativas, técnicas, ambientales, sanitarias y urbanísticas que correspondan".

Comunicado completo

La DOP Queso Casín, la DOP Afuega’l Pitu y la Asociación de Queseros Artesanos del Principado de Asturias respaldan al queso Cabrales ante el reto de la gestión de los residuos

La producción de queso en Asturias está ligada de forma inseparable al territorio en el que se desarrolla. Detrás de cada pieza hay ganaderías, queserías, familias, puestos de trabajo y una actividad económica que permite que muchas personas puedan seguir viviendo y desarrollando su proyecto de vida en el medio rural.

Desde esa realidad compartida, la Denominación de Origen Protegida Queso Casín, la Denominación de Origen Protegida Afuega’l Pitu y la Asociación de Queseros Artesanos del Principado de Asturias expresan su total y conjunto apoyo a la Denominación de Origen Protegida Queso Cabrales ante el reto que supone actualmente la gestión de los residuos ganaderos y queseros, y se unen así al apoyo público también expresado recientemente por la DOP Queso Gamonéu al Cabrales.

Quienes trabajan en la ganadería, en la producción de leche o en la elaboración de queso conocen de primera mano la complejidad que supone gestionar purines, sueros y otros subproductos derivados de estas actividades. Se trata de una necesidad diaria que condiciona los costes de producción y la viabilidad de muchas explotaciones y pequeñas queserías, especialmente en zonas rurales alejadas de núcleos urbanos o con una orografía compleja.

Asturias cuenta con cuatro Denominaciones de Origen Protegidas (Cabrales, Gamonéu, Casín y Afuega’l Pitu) y con la IGP Los Beyos, además de numerosas pequeñas queserías artesanales repartidas por todo el Principado. Muchas son negocios familiares que han pasado de generación en generación y que han sabido convertir una tradición nacida en las casas en una actividad profesional capaz de generar riqueza, mantener empleo y ofrecer oportunidades en zonas donde la despoblación es ya una realidad.

Hablar de queso es también hablar de territorio. Sus productores viven en esos mismos lugares, conocen sus necesidades y comparten su día a día. Son parte del paisaje, de la economía y de la vida de los concejos en los que trabajan. Defender la continuidad del sector no es defender únicamente un negocio: es contribuir a mantener vivo un modelo de territorio y un patrimonio gastronómico y cultural que Asturias reconoce como propio.

Pero esa actividad tiene que ser también viable. Las pequeñas explotaciones y queserías no pueden sostenerse si tienen que asumir unos costes que terminan superando, en ocasiones, su capacidad económica. La gestión de los residuos forma parte de esos costes y constituye hoy uno de los grandes retos que afronta el sector.

Toda actividad humana genera algún tipo de impacto. La responsabilidad reside en evaluarlo, reducirlo al mínimo posible y buscar el mejor equilibrio entre protección ambiental, actividad económica y vida en el territorio. Por eso entendemos que cualquier solución para la gestión de estos residuos debe desarrollarse con rigor, transparencia y sometida a todos los controles que establece la normativa europea y cualquier otra normativa aplicable, sin excepción.

Por todo ello, muestran su respaldo a la DOP Queso Cabrales en la defensa de una solución viable y sostenible para la gestión de los residuos del sector y comparten su exigencia de que cualquier infraestructura que finalmente se desarrolle en Arenas de Cabrales lo haga cumpliendo con todas las garantías administrativas, técnicas, ambientales, sanitarias y urbanísticas que correspondan.

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El papel de la DOP Queso Casín, la DOP Afuega’l Pitu y la Asociación de Queseros Artesanos es aportar la experiencia de quienes conocen esta realidad desde dentro y defender soluciones que permitan a ganaderías y pequeñas queserías seguir trabajando, cumplir con sus obligaciones y avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y sostenibles.