Tragedia en Cangas de Onís: fallece un hombre de 85 años al caer con su coche por un desnivel de 100 metros

Un hombre de 85 años de edad ha fallecido al caer por un desnivel de unos 100 metros al salirse de la vía con el vehículo que conducía, en circunstancias desconocidas, en las inmediaciones de la localidad de Següencu, en el concejo de Cangas de Onís.

Los restos mortales del fallecido tuvieron que ser excarcelados, tras recibir la correspondiente autorización judicial, por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque cangués. Debido a la inestabilidad del vehículo, en primer lugar, la dotación tuvo que asegurarlo con ayuda de cabrestantes. Una vez autorizados, retiraron la puerta y lo extrajeron con ayuda de la camilla nido.

Llamada al 112-Asturias

Los sanitarios desplazados al lugar, del equipo de Atención Primaria de Cangas de Onís con ambulancia de soporte vital básico de la zona, solo pudieron confirmar el fallecimiento del accidentado, según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias había recibido el aviso del accidente a las 21.29 horas de este jueves. La persona que realizó la llamada indicó que un coche había caído rodando por el monte. No sabía si había heridos o alguien en su interior. Se trataba del vehículo de un vecino del que no se sabía nada desde por la mañana.

Levantamiento del cadáver

La Sala 112 del SEPA activó a los bomberos cangueses y pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico. A las 21.52 horas los bomberos, desde el lugar, informaron que el conductor estaba fallecido, que el coche estaba muy inestable y que iban a proceder a asegurarlo. A las 23.11 horas comunicaron que ya habían recuperado los restos mortales del fallecido. La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para el levantamiento del cadáver.

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Finalizada la intervención, los equipos de rescate retiraron del lugar para regresar a parque donde llegaron a la 1.22 horas.