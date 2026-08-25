Arriondas estrena la plaza García Dory como parte de su transformación urbana y turística

Arriondas ya tiene operativa la nueva plaza García Dory, en pleno corazón de la capital parragesa, a la vera de los ríos Piloña y Sella. El acto inaugural tuvo lugar este lunes y contó con la asistencia de la vicepresidenta del Principado, la parraguesa Gimena Llamedo González, junto con el alcalde de Parres, Emilio García Longo, entre otras autoridades y personalidades.

Se trata de una actuación que forma parte "de la transformación que está viviendo Arriondas (Parres)" en estos últimos años. El proyecto de la obra fue redactado por el arquitecto parragués José Miguel Cinos, al que se dio las gracias públicamente por su dedicación y compromiso desde el primer momento. La obra forma parte del conjunto de actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística y supuso una inversión de 526.000 euros.

"Con esta apertura cumplimos un compromiso largamente esperado pero que ya es una realidad, resultado de la colaboración entre el Gobierno de Asturias y el de Parres. Nos esperan muchas cosas interesantes en este nuevo espacio de encuentro", señaló el regidor parragués Emilio García Longo. Un espacio, sin duda, que permitirá la programación de múltiples actividades. Precisamente el acto inaugural contó con un concierto a cargo de Fran Juesas y este, martes, arranca la semana del Cine en la Calle 'Memorial Miguel Ángel Aramburu`, que se prolongará hasta el próximo 31 de agosto en sesiones programadas a las 22.00 horas.

Noticias relacionadas

La Vicepresidencia del Gobierno de Asturias ha movilizado en el concejo de Parres más de 1,4 millones de euros de fondos europeos para impulsar actuaciones como la citada nueva y flamante plaza, la peatonalización del centro de la villa, el nuevo mirador del parque municipal de La Concordia y otras mejoras vinculadas al turismo sostenible. A esta transformación se suma el nuevo puente Emilio Llamedo, sobre el río Sella, al que se destinaron más de 5,5 millones de euros.