Arriondas inaugura la plaza García Dory como nuevo espacio cultural
La inversión de 526.808,50 euros mejora el recinto y el entorno, adaptándolo para acoger múltiples propuestas durante todo el año
María Terente Nicieza
Arriondas reabrió el lunes la plaza García Dory tras una inversión de 526.808,50 euros para urbanizar el entorno y dotarlo de una nueva cubierta.El espacio, situado en el centro de la capital parraguesa, se estrenó con una amplia respuesta vecinal y un concierto del cantautor asturiano Fran Juesas.
La actuación permite a Parres contar con un recinto cubierto, versátil y preparado para acoger propuestas sociales, culturales y de ocio durante todo el año, al resguardo de la lluvia y otras inclemencias meteorológicas. La reapertura abre además una semana de programación en Arriondas con cine al aire libre, una exposición y la presentación de un libro.
Financiación europea
Las obras forman parte de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD 2023), incluida en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias 2023.
El proyecto ha sido financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la participación del Ministerio de Industria y Turismo y del Gobierno del Principado de Asturias.
Luz natural
El diseño lleva la firma del arquitecto parragués José Miguel Cinos, que planteó una intervención en la que la luz natural ocupa un papel central. La estructura de la cubierta y su orientación buscan maximizar la captación solar a lo largo del año.
"La estructura de la cubierta y la orientación han sido proyectadas para maximizar la captación solar a lo largo de todo el año, adaptándose de forma óptima a las diferentes estaciones, tanto en invierno como en verano", se destaca sobre el planteamiento arquitectónico de la obra.
Concierto inaugural
La inauguración contó desde las 20.00 horas con la actuación de Fran Juesas, que abrió la programación musical y cultural de la plaza ante los vecinos y visitantes que se acercaron al renovado recinto.
La intervención persigue reforzar la dinamización comunitaria y turística del concejo, al incorporar un nuevo punto de encuentro para actividades de distinto formato en pleno centro de Arriondas.
Cine, arte y literatura
La agenda continuará desde este martes, 25 de agosto, con el Cine en la Calle-Memorial Miguel Ángel Aramburu. Entre las proyecciones previstas figura el documental "El día que nos llevaron al cine", del cineasta local Fran Longoria.
La película se realizó con la participación del IES Sueve, personal del CPR y el Ayuntamiento de Parres, dentro de una iniciativa vinculada a la memoria cinematográfica local.
La Casa de Cultura Benito Pérez Galdós acogerá, entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre, la exposición "Nada es real", del creador Juan Falcón García. El proyecto artístico podrá visitarse en las salas del equipamiento cultural de Arriondas durante las próximas semanas.
El miércoles 26 de agosto, también en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós, se presentará el libro "Raquetas y palas", de María Collado. La actividad está organizada por la Asociación Amigos de Dionisio de la Huerta.
La publicación recopila y homenajea el legado histórico de Dionisio de la Huerta en el tenis y el piragüismo español, dos disciplinas estrechamente ligadas a la trayectoria del impulsor del Descenso Internacional del Sella.
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