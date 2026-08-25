La Granda gana seguridad ante las lluvias tras el acondicionamiento de la riega de Cuencu

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha finalizado las obras de limpieza, desbroce y acondicionamiento de la riega de Cuencu, en La Granda (Margolles), para prevenir los desbordamientos que afectaban desde hace años a viviendas y a un establecimiento hostelero situado en la parte baja de la zona.

La actuación, adjudicada a una empresa local por 16.000 euros, se ejecutó durante el mes de agosto después de que los vecinos trasladaran al Consistorio los problemas ocasionados por el mal estado del cauce.

Daños en episodios de lluvia

La falta de mantenimiento acumulada durante años había provocado un importante deterioro del cauce. Durante los episodios de precipitaciones intensas, el agua se desbordaba y discurría hacia las cotas más bajas, con inundaciones y daños en las propiedades próximas.

El Ayuntamiento abordó la obra en coordinación con los afectados y el vecindario para dar una respuesta a un problema que se repetía cada vez que se registraban lluvias de especial intensidad.

Mejora de la evacuación

Los trabajos no se limitaron a la retirada de vegetación y la limpieza del canal. La intervención incluyó un desbroce integral y la adecuación de los niveles del cauce, con el fin de facilitar la evacuación del agua.

El objetivo es que, ante nuevas lluvias fuertes o eventuales desbordamientos, el caudal siga su recorrido natural y no vuelva a provocar daños ni trastornos entre los residentes y negocios del entorno.

"Tenemos claro que estamos para resolver los problemas, nunca para crearlos, y queremos hacerlo siempre de la mano de los vecinos. Esta actuación es un buen ejemplo: escuchamos a los afectados, estudiamos con ellos la situación y actuamos para dar una solución a un problema que llevaba años produciendo daños cada vez que se registraban lluvias intensas", señalan desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís.

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Actuaciones en el medio rural

Desde el Consistorio enmarcan la obra en la mejora de las infraestructuras rurales del concejo, con intervenciones orientadas a reforzar la seguridad, prevenir desperfectos y mejorar la calidad de vida de la población, y afirman que continuarán trabajando en la conservación y adecuación de espacios de la zona rural.