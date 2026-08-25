Universidad de Maryland: 25 veranos en Llanes

El curso de verano "Diásporas y Fronteras", que dirige el catedrático de Literatura Española, Culturas Ibéricas y Estudios del Exilio en la Universidad de Maryland José María Naharro-Calderón (Madrid, 1953), alcanza este año en Llanes su vigésimo quinta edición, del 26 al 28 de agosto. La iniciativa académica, pionera en Asturias, tiene como objeto de estudio los fenómenos de los exilios, migraciones y desplazamientos masivos de población que marcan la historia de la humanidad.

Los programas preparados cada año por Naharro configuran un denso corpus documental y testimonial (a partir, en muchos casos, de trabajos inéditos) con aportaciones de investigadores, profesores universitarios y supervivientes del torbellino eterno de la historia. La derrota del bando republicano; la partida y el desarraigo; la memoria del cine y de los trenes; la guerrilla y el maquis; los niños de la guerra; México, como país de exilio; itinerarios vitales en la Segunda Guerra Mundial; campos de concentración; la literatura, la singladura de las artes, el deporte y otros temas cualesquiera derivados del inagotable caudal de la Guerra Civil han dado contenido a un foro singular para la reflexión y el debate. Todo ello tratado multidisciplinarmente.

Naharro, celoriano de adopción y de corazón, tiene en Celorio su segunda residencia y aquí están escritas muchas páginas de su crónica familiar. La relación con la localidad llanisca viene de lejos. Su abuelo paterno, el abogado madrileño Isidro Naharro Pérez (1861-1935), fue uno de los primeros veraneantes desde 1912. Pertenecía a la logia Condorcet 13 y era director de la Escuela Politécnica Matritense de Estudios Superiores, en la que impartía clases el alto dirigente socialista (y masón, igualmente) Luis Jiménez de Asúa. A instancias de Isidro Naharro, pasaría una breve temporada de descanso en una fonda de Celorio el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, en compañía de Julián Besteiro y Fernando de los Ríos. Se conserva una fotografía del ilustre trío, hecha por el director de la Politécnica Matritense durante aquella estancia, en 1921.

Con Celorio seguiría manteniendo estrechos vínculos el primogénito del abogado madrileño, José María Naharro Mora, señalado en su día (1945) como "rojo" por el periodista falangista Sabino Alonso Fueyo, asiduo veraneante en Palombina. Catedrático de Hacienda Pública y Economía Política en las Universidades de Murcia, Valencia y Madrid, Naharro Mora fue maestro de destacados economistas y políticos. Dos de sus antiguos discípulos, Fabiá Estapé y Ramón Tamames, participaron como ponentes, muchos años después, en el curso "Diásporas y Fronteras" de su hijo.

Una cuarta generación de la familia está representada por la soprano Anaïs Naharro-Murphy, formada en el Conservatorio Peabody, de la Universidad J. Hopkins de Baltimore, e hija de José María Naharro-Calderón. Dentro del curso estival de Llanes, Anaïs suele dar recitales de música del exilio republicano de 1939, en colaboración con el músico y compositor gijonés Carlos José Martínez Fernández.