Ana Obregón busca casa en Asturias para disfrutar el próximo año de un verano "fresquito" junto a su nieta Anita

La popular Ana Obregón podría estar buscando casa en Asturias. Según ha contado a los medios de comunicación, tras disfrutar de su último verano en el chalet familiar de la Costa de los Pinos de Mallorca, que pondrá a la venta, la actriz y presentadora quiere irse al Norte. "Me encanta el Norte y buscaré algo fresquito", declaró recientemente. Lo cierto es que es una idea que lleva años rondando en su cabeza. Ya hace dos años confesó lo mismo: "Me da mucha pena, pero es que el final también hay que saber despegarse y, oye, la vida va pasando y cada uno tiene sus ilusiones. Y la mía, ahora, es comprar una casita en el Norte".

Boda en Covadonga

Parece que la búsqueda está ahora más cerca, entre Asturias y Cantabria. Obregón, que está volcada con su nieta Anita, de 3 años, estuvo en junio de 2024 en una boda en Covadonga. Uno de sus sobrinos, Juan Antonio, se casó con la madrileña con raíces en Ribadesella y Llanes Cristina Gutiérrez. La ceremonia religiosa se celebró en la basilica de Covadonga y el banquete tuvo lugar en parador nacional de Cangas de Onís. La presencia de Ana causó furor. Igual este detalle inclina la balanza del lado astur y la famosa actriz adquiere vivienda en el Principado, en el propio concejo de Cangas de Onís.

Toda la familia Obregón estuvo en aquella ocasión en Asturias: Javier García Obregón y María Tevenet, Celia, Amalia, Ana, Juancho y Marta Vázquez de Castro... y también algún invitado conocido como Carlos Sainz, su mujer, Reyes Vázquez de Castro y su hijo Carlos. El novio es hijo de Juancho García Obregón, hermano mayor de Ana, y de Marta Vázquez de Castro.

A la venta por 35 millones

De momento, según reveló, no tiene claro si comprará o alquilará casa. Lo que sí ya es firme es la venta del inmueble de Mallorca por 35 millones de euros. "El mes de agosto me ha tocado trabajar, pero bueno, hemos pasado dos semanas preciosas en Mallorca. Y nada, creo que sí que va a ser el último verano en Mallorca y sí que da pena, da pena. Sinceramente, la verdad sí", confesó.

"El Manantial", la espectacular residencia familiar, no consigue por ahora atraer compradores. La finca tiene, sobre todo, un valor sentimental incalculable para la familia Obregón. Por eso, la operación se está realizando de manera discreta y sin prisas.