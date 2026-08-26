Colas kilométricas para subir en taxi a los Lagos de Covadonga al agotarse los 3.000 billetes de bus diarios: "Hay esperas de más de cuatro horas"

Locura para subir a los Lagos de Covadonga. Tanto, que el fin de semana se agotaron los 3.000 billetes de autobús disponibles cada día y los turistas tuvieron que hacer colas kilométricas para coger un taxi lanzadera. Las esperas, tanto el sábado como el domingo, llegaron a superar las cuatro horas en las paradas del santuario de Cangas de Onís. "Esta colapsado", lamentaron los visitantes, que no se esperan tal afluencia.

Agosto se trata, como cada año, del mes de mayor aluvión de turistas en Covadonga. Durante todo el verano y ya desde el 1 de abril, está prohibido acceder a los famosos lagos en vehículo privado, en virtud de la entrada en funcionamiento del plan especial de transporte, que finalizará el próximo 30 de septiembre. En ese periodo, son los autobuses de Alsa los que hacen el recorrido: el primer servicio sale a las 8.00 horas, mientras que el último es a las 16.00.

Colas en Covadonga. / R. J. M. C.

Pero esta semana y la pasada, con mayor incidencia en fin de semana, fue imposible encontrar hueco en ningún autobús. De ahí que una marea de turistas tuvieron que recurrir a los taxis-lanzadera. "Llevábamos tres días intentándolo en bus y estaba todo lleno y era imposible. Y decidimos coger el taxi", dijo Marcos Salvador, turista de Valencia, a la TPA. "No sabíamos que venía tanta gente y no sabíamos que iba a estar colapsado", admitió Elena Cabrera, de Gran Canaria.

Los Lagos de Covadonga y el santuario es sin duda uno de los destinos más turísticos y bellos del Principado. Todo el mundo que viene a Asturias tiene como parada obligatoria conocer y fotografiarse con los lagos Enol y Ercina y su espectacular paisaje. Un paisaje de postal.