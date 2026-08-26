Una imagen sorprendente: los patos del Güeña, en Cangas de Onís, reposan en perfecta alineación

Una imagen muy curiosa de la que se percataron algunos cangueses la que se ha podido ver en el río Güeña a su paso por la ciudad de Cangas de Onís, con algunos patos –abundan en esa zona fluvial– reposando, convenientemente alineados, sobre los viejos pasos de piedra de La Pedrera y El Pontiguín que utilizaban antiguamente los vecinos para acceder del casco urbano a la Vega de Contranquil o a El Rigüetu, entre otros puntos del entorno. Cada pato, en una piedra, y uno que parece estar esperando turno.