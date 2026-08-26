Una imagen sorprendente: los patos del Güeña, en Cangas de Onís, reposan en perfecta alineación
La alineación de los animales sobre los viejos pasos de piedra del río ha sorprendido a los residentes, creando una estampa digna de reseñar
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Una imagen muy curiosa de la que se percataron algunos cangueses la que se ha podido ver en el río Güeña a su paso por la ciudad de Cangas de Onís, con algunos patos –abundan en esa zona fluvial– reposando, convenientemente alineados, sobre los viejos pasos de piedra de La Pedrera y El Pontiguín que utilizaban antiguamente los vecinos para acceder del casco urbano a la Vega de Contranquil o a El Rigüetu, entre otros puntos del entorno. Cada pato, en una piedra, y uno que parece estar esperando turno.
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