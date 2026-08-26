Inversión de 158.000 euros para modernizar la recogida de basuras en el parque natural y Reserva de la Biosfera de Ponga
La renovación de espacios para la recogida selectiva busca facilitar su uso por vecinos y visitantes y mejorar la integración paisajística del entorno
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha ejecutado obras para mejorar la recogida separada de residuos en el parque natural y Reserva de la Biosfera de Ponga, que han supuesto una inversión de 158.000 euros. La nueva infraestructura, que también facilitará la correcta gestión de las distintas fracciones reciclables, favorecerá la conservación de uno de los territorios con mayor valor ambiental de Asturias.
El proyecto ha permitido renovar y ordenar los espacios destinados a la recogida selectiva y mejorar su integración paisajística, lo que facilitará la utilización por parte de vecinos y visitantes. Además, las actuaciones contribuirán a reducir los riesgos derivados de depósitos inadecuados, a la vez que se reforzará la imagen de un territorio cuyo desarrollo está estrechamente vinculado a la conservación de su patrimonio natural.
Visita a las obras
Esta obra se enmarca en el proyecto de implantación y mejora de infraestructuras de recogida separada de residuos en las Reservas de la Biosfera, financiado mediante fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, que cuenta con una dotación global de 322.299 euros.
El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar; la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, y la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, han visitado las obras ejecutadas y han destacado que constituyen un elemento esencial para garantizar servicios públicos de calidad en los territorios rurales y de baja densidad demográfica. Para el Gobierno de Asturias es prioritario que los habitantes de los espacios protegidos dispongan de equipamientos equiparables a los del resto del territorio y que el aumento de visitantes asociado al turismo de naturaleza vaya acompañado de herramientas eficaces para la prevención de impactos ambientales.
Una herramienta fundamental
La actuación responde a los objetivos de la Red Natural de Asturias (RENA) y de las Reservas de la Biosfera, que identifican la correcta gestión de los residuos como una herramienta fundamental para compatibilizar la conservación de los espacios protegidos con la actividad cotidiana de la población local y el uso público sostenible del territorio.
La iniciativa se alinea, además, con la estrategia del Principado para impulsar la economía circular y aumentar las tasas de reciclaje en todo el territorio, con especial atención a los pequeños municipios y a los espacios integrados en la RENA. En este contexto, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias viene desarrollando distintas líneas de apoyo para reforzar la recogida selectiva, entre ellas el programa de ayudas destinado a concejos de menos de 20.000 habitantes para la adquisición de equipamientos de recogida separada, dotado con 1,5 millones y dirigido a mejorar la capacidad municipal para la retirada selectiva de residuos y su reciclaje.
Economía circular
Con la puesta en servicio de esta nueva área de reciclaje, el Ejecutivo asturiano reafirma su compromiso "con la mejora de los servicios ambientales en el medio rural, la modernización de las infraestructuras ligadas a la sostenibilidad y el fortalecimiento de las políticas de economía circular en los espacios naturales protegidos, a la vez que se favorece la calidad de vida de la población residente y la conservación de uno de los enclaves de mayor valor ecológico del Principado".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- El sacerdote Juan José Blanco Salvador se va a Roma tras 12 años en Cangas del Narcea: “Aquí he hecho amistades de verdad y nunca me he sentido solo; me han dado más de lo que yo di"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
- Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de sillas plegables y mesa de terraza más barato del mercado: en liquidación y acabado de madera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 7 toallas de ducha más barato del mercado: suave, voluminosa y en diferentes colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave