Inversión de 158.000 euros para modernizar la recogida de basuras en el parque natural y Reserva de la Biosfera de Ponga

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha ejecutado obras para mejorar la recogida separada de residuos en el parque natural y Reserva de la Biosfera de Ponga, que han supuesto una inversión de 158.000 euros. La nueva infraestructura, que también facilitará la correcta gestión de las distintas fracciones reciclables, favorecerá la conservación de uno de los territorios con mayor valor ambiental de Asturias.

El proyecto ha permitido renovar y ordenar los espacios destinados a la recogida selectiva y mejorar su integración paisajística, lo que facilitará la utilización por parte de vecinos y visitantes. Además, las actuaciones contribuirán a reducir los riesgos derivados de depósitos inadecuados, a la vez que se reforzará la imagen de un territorio cuyo desarrollo está estrechamente vinculado a la conservación de su patrimonio natural.

Visita a las obras

Esta obra se enmarca en el proyecto de implantación y mejora de infraestructuras de recogida separada de residuos en las Reservas de la Biosfera, financiado mediante fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, que cuenta con una dotación global de 322.299 euros.

Visita a las obras en Ponga. / P. A.

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar; la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, y la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, han visitado las obras ejecutadas y han destacado que constituyen un elemento esencial para garantizar servicios públicos de calidad en los territorios rurales y de baja densidad demográfica. Para el Gobierno de Asturias es prioritario que los habitantes de los espacios protegidos dispongan de equipamientos equiparables a los del resto del territorio y que el aumento de visitantes asociado al turismo de naturaleza vaya acompañado de herramientas eficaces para la prevención de impactos ambientales.

Una herramienta fundamental

La actuación responde a los objetivos de la Red Natural de Asturias (RENA) y de las Reservas de la Biosfera, que identifican la correcta gestión de los residuos como una herramienta fundamental para compatibilizar la conservación de los espacios protegidos con la actividad cotidiana de la población local y el uso público sostenible del territorio.

La iniciativa se alinea, además, con la estrategia del Principado para impulsar la economía circular y aumentar las tasas de reciclaje en todo el territorio, con especial atención a los pequeños municipios y a los espacios integrados en la RENA. En este contexto, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias viene desarrollando distintas líneas de apoyo para reforzar la recogida selectiva, entre ellas el programa de ayudas destinado a concejos de menos de 20.000 habitantes para la adquisición de equipamientos de recogida separada, dotado con 1,5 millones y dirigido a mejorar la capacidad municipal para la retirada selectiva de residuos y su reciclaje.

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Economía circular

Con la puesta en servicio de esta nueva área de reciclaje, el Ejecutivo asturiano reafirma su compromiso "con la mejora de los servicios ambientales en el medio rural, la modernización de las infraestructuras ligadas a la sostenibilidad y el fortalecimiento de las políticas de economía circular en los espacios naturales protegidos, a la vez que se favorece la calidad de vida de la población residente y la conservación de uno de los enclaves de mayor valor ecológico del Principado".