Llanes finaliza la mejora de caminos rurales en Vibañu con una inversión de 34.025 euros

El Ayuntamiento de Llanes ha finalizado las obras de mejora de las infraestructuras viales en los barrios de La Sertal y Cotaxu, ubicados en la localidad de Vibañu. Este proyecto, adjudicado por un importe de 34.025,20 euros, ha permitido la renovación total del firme de los caminos, que presentaban un evidente desgaste y problemas estructurales.

La intervención comenzó con la demolición del pavimento de hormigón existente, seguida de la excavación de la base para ampliar la plataforma, lo que ha permitido la instalación de nuevas capas de firme y la corrección de deficiencias del terreno.

La obra incluyó también el saneamiento de los "blandones" en el firme anterior, mediante la colocación y compactación de una capa de zahorra artificial de 20 centímetros de grosor. Sobre esta base, se aplicó un riego de adherencia con emulsión asfáltica termoadherente. La finalización de los trabajos contempló el extendido y compactado de una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros. Adicionalmente, se realizó una limpieza exhaustiva de la superficie y se ejecutaron los cortes necesarios en el asfalto para conectar con otros pavimentos existentes.

Enrique Riestra, alcalde de Llanes, ha destacado que esta actuación representa "una mejora significativa para los vecinos de Vibañu, quienes ahora cuentan con caminos en condiciones óptimas para circular con seguridad. Hemos abordado el problema de manera integral, renovando toda la estructura del pavimento para garantizar su durabilidad". El Regidor añadió que seguirá trabajando en el mantenimiento de los caminos rurales del concejo, lo cual es "una prioridad para este equipo de gobierno".

Con la finalización de estas obras, el Ayuntamiento de Llanes reafirma su compromiso con la mejora de la red vial del concejo, avanzando en la modernización y mantenimiento de los caminos rurales que conectan diversos barrios y parroquias, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y asegurar la accesibilidad y seguridad en sus desplazamientos.

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Riestra, junto a los concejales Juan Carlos Armas, de Contratación y Urbanismo; Miguel Ángel Alonso, edil de Pueblos, y María del Mar García Póo, de Medio Rural, visitaron Vibañu para analizar el resultado de estas obras.